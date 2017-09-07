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Любимица семьи Мася и её хозяйка Марина Крюкова в конкурсе "Котопёс и К"

Любимица семьи Мася и её хозяйка Марина Крюкова в конкурсе "Котопёс и К" - ТИА
07 Сентября 2017 11:15
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Фоторепортаж

"В июне месяце в социальной сети vk в Инициативной группе по защите животных г.Твери мы увидели фото двух маленьких котят (братик с сестричкой).

Это братик нашей Маси.

А это наша Мася!

В нашу Масю мы просто влюбились и решили ее забрать. Волонтер Анастасия привезла ее нам домой. Анастасия рассказала нам, что эти котятки побывали уже на трех передержках. Мася оказалась очень пугливой! Первое время даже шипела на нас. Анастасия нам объяснила, почему она такая пугливая, так как они сидели в клетке, а потом (на другой передержке) под ванной.

В первый день Мася и у нас спряталась под ванну и не выходила. Моим сыновьям ее стало жалко. "Мама, ведь под ванной темно и холодно, давай ее достанем", - говорили мне дети. Мы ее достали, покормили и стали привыкать друг к другу. Нам очень много пришлось приложить усилий, чтоб наша Мася вновь начала доверять людям, а в первую очередь нам. Дети с ней играли, ласкали и разговаривали с ней! И вот наконец-таки мы добились своего! Мася перестала на нас шипеть, перестала прятаться от нас и стала нашим членом семьи! Она смотрит с нами телевизор, играет с детками, и как оказалось, наша Мася - очень ласковая и любознательная кошечка! Когда ее гладишь и хвалишь, в ответ она своими лапками делает массаж.

А когда наша Мася хочет кушать, то она так интересно топает лапой по столу:

 

А недавно мои дети вспомнили про Масиного братика и стали меня уговаривать забрать и братика, потому что считают, что Маси скучно без него. Буквально на следующий день я связалась с волонтером Анастасией и спросила про Масиного братика, но к огромному сожалению Анастасия сообщила нам ужасную новость, оказалось, что что ее братик находился на передержке и выпал с 9 этажа... Теперь мы очень жалеем о том, что сразу не забрали его".
 
А мы напоминаем, что принимаем ваши письма до 28 сентября на электронный адрес info@tvernews.ru. Обязательно расскажите в письме, чем ваш питомец уникален, что выдающееся он уже совершил или натворил. 29 сентября, в пятницу, на сайте начнется голосование, а после выходных мы наградим победителей.

Спонсор конкурса – сеть салонов-парикмахерских для животных «Артемон», которые подарят победителям три сертификата на услуги салона:

Первое место – 3 000 рублей

Второе место – 2 000 рублей

Третье место – 1000 рублей

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Метки: котопес и к конкурсы на тиа
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Хорошка!
    07.09.2017 11:42
    0 | 4

  • llcfeq1ybztw 
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
    07.09.2017 11:45
    2 | 0
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