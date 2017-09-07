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"Тверская генерация" ответила автору народной новости "Люблю асфальт в грозу я лОжить"

07 Сентября 2017 11:06
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Народная новость была опубликована вечером 6 сентября. Автор снял на видео, как на улице Луначарского в грозу и дождь рабочие кладут асфальт. 

Ответ на народную новость утром 7 сентября прислала "Тверская генерация":

Работа по благоустройству территории по улице Луначарского начались до дождя, технологический процесс укладки поставленного на объект асфальта остановить невозможно.

Специалисты ООО «Тверская генерация» возьмут на контроль данный участок и повторно проверят качество асфальтирования. В случае признания работ неудовлетворительными подрядная организация устранит недочеты.

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Метки: ответ на народную новость
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Комментарии (6)

  • Кубит 
    До дождя? Т.е. за три дня до этого?
Не, ну прогноз погоды вааще нафиг смотреть.
    07.09.2017 11:12
    0 | 7

    • Ferapont 
      Так у них есть списанные Ту-16 "Циклоны". Йодистым серебром разпыляютЪ облака на подходах перед укладкой. Просто в тот день что-то пошло не так и эскадрилья не вылетела.
      07.09.2017 11:18
      0 | 7

      • llcfeq1ybztw 
        Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
        07.09.2017 11:45
        1 | 0

  • dsmile 
    На Капошвара так же клали...  Фамилии принимавших качественные работы  опубликуйте, чтобы было потом с кого спрашивать
    07.09.2017 11:32
    0 | 7

  • Anacconda 
    ничего не понимаете,это нано асфальт,нано укладка и он так же нано испариться вместе со снегом..в апреле....
Высокотехнологичный процесс ,однако)))
    07.09.2017 11:58
    0 | 1

  • bae99 
    На Завидова у "Веры" когда заасфальтируете?
Или как обычно положите на это дело до весны?
    07.09.2017 12:43
    0 | 1
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