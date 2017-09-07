"Тверская генерация" ответила автору народной новости "Люблю асфальт в грозу я лОжить"

Народная новость была опубликована вечером 6 сентября. Автор снял на видео, как на улице Луначарского в грозу и дождь рабочие кладут асфальт.
Ответ на народную новость утром 7 сентября прислала "Тверская генерация":
- Работа по благоустройству территории по улице Луначарского начались до дождя, технологический процесс укладки поставленного на объект асфальта остановить невозможно.
Специалисты ООО «Тверская генерация» возьмут на контроль данный участок и повторно проверят качество асфальтирования. В случае признания работ неудовлетворительными подрядная организация устранит недочеты.
Комментарии (6)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
bae99
07.09.2017 12:43
0
|
1