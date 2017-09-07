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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за доступную медицину

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за доступную медицину - ТИА
07 Сентября 2017 10:45
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Фоторепортаж

Медицинская помощь должна становиться более современной и доступной – это одна из задач власти, в том числе депутатов Тверской городской Думы. Не случайно в команде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах широко представлено медицинское сообщество.

– Необходима модернизация больниц, повышение эффективности работы главврачей, лекарственного обеспечения, а также информатизация отрасли, –  ставит задачу губернатор Игорь Руденя, лидер муниципального партийного списка «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Особое внимание – профессиональному уровню руководителей учреждений здравоохранения. По инициативе губернатора в регионе должна быть внедрена контрактная система найма главврачей с их ежегодным переназначением в зависимости от результатов работы.

– Такая система должна позволить не только более эффективно и ответственно заниматься организацией деятельности учреждений здравоохранения, но и получать обратную связь от жителей города, – отмечает Олег Балаян, кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» из первой «тройки» муниципального списка.

В медицинском сообществе необходима возможность профессионального диалога, считает Светлана Козлова, кандидат в депутаты ТГД, тоже входящая в первую «тройку» муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

–  Совет главных врачей должен стать авторитетной экспертной площадкой, к рекомендациям которой власти необходимо прислушиваться, чтобы достичь качественных преобразований в системе здравоохранения, – говорит Светлана Козлова.

Надежды на позитивные перемены в отрасли связаны, в том числе, с началом строительства поликлиники в микрорайоне «Южный». Региональным правительством принимаются меры по строительству нового здания Детской областной клинической больницы. В Твери должен быть реализован проект «Бережливая поликлиника», направленный на сокращение очередей.

Главврач Детской областной клинической больницы, член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в ТГД Анна Зайцева обращает внимание на вопросы соцзащиты медработников. По мнению кандидата, надо продумать решения о предоставлении «узким» специалистам служебного жилья, молодым врачам – льготной ипотеки, о бесплатном проезде медиков в общественном транспорте.

Дмитрий Гуменюк, член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в ТГД связывает с планами по строительству нового здания Детской областной клинической больницы не только повышение доступности услуг за счет формирования в Твери высокотехнологичного медицинского кластера, но и в перспективе развитие медицинского туризма для пациентов из соседних областей.

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать.

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.

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Метки: единая россия
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