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В Твери водитель на иномарке врезался в забор частного дома и попытался скрыться с места ДТП

В Твери водитель на иномарке врезался в забор частного дома и попытался скрыться с места ДТП - ТИА
07 Сентября 2017 10:45
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ДТП произошло вечером 6 сентября в Твери.

В 22.27 у дома 36 на улице Можайского 43-летний водитель «Citroen-C4», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в  забор частного дома. Как рассказали очевидцы ДТП, они удерживали водителя на месте вплоть до приезда ГИБДД.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводилось путем забора крови в медицинском учреждении, результат будет получен после химико-токсикологического исследования, как сообщили в ГИБДД по Тверской области.

С травмами водитель был госпитализирован. 

ДТП с пешеходом произошло 6 сентября в полдень в Твери.

У дома 20/27 по улице Мусоргского трезвый 33-летний водитель «Рено Логан» наехал на 17-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода осмотрели врачи скорой помощи и после оказания помощи отпустили домой.

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Метки: дтп с иномаркой гибдд по тверской области наезд на пешехода вылетел в кювет
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Комментарии (5)

  • llcfeq1ybztw 
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
    07.09.2017 11:45
    1 | 0

  • Varg 
    "Как рассказали очевидцы ДТП, они удерживали водителя на месте вплоть до приезда ГИБДД...
С травмами водитель был госпитализирован."
И это правильно.
    07.09.2017 11:49
    0 | 3

  • Varg 
    "Как рассказали очевидцы ДТП, они удерживали водителя на месте вплоть до приезда ГИБДД...
С травмами водитель был госпитализирован."
И это правильно.
    07.09.2017 11:49
    0 | 0

  • blkm 
    Так крепко удерживали очевидцы ДТП, что.."С травмами водитель был госпитализирован. "
    07.09.2017 13:04
    0 | 1

    • horton 
      Не крепко, а сильно...)
      07.09.2017 13:27
      0 | 0
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