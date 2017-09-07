В Твери водитель на иномарке врезался в забор частного дома и попытался скрыться с места ДТП

ДТП произошло вечером 6 сентября в Твери.

В 22.27 у дома 36 на улице Можайского 43-летний водитель «Citroen-C4», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в забор частного дома. Как рассказали очевидцы ДТП, они удерживали водителя на месте вплоть до приезда ГИБДД.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводилось путем забора крови в медицинском учреждении, результат будет получен после химико-токсикологического исследования, как сообщили в ГИБДД по Тверской области.

С травмами водитель был госпитализирован.

ДТП с пешеходом произошло 6 сентября в полдень в Твери.

У дома 20/27 по улице Мусоргского трезвый 33-летний водитель «Рено Логан» наехал на 17-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода осмотрели врачи скорой помощи и после оказания помощи отпустили домой.