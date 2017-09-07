В Твери водитель на иномарке врезался в забор частного дома и попытался скрыться с места ДТП

ДТП произошло вечером 6 сентября в Твери.
В 22.27 у дома 36 на улице Можайского 43-летний водитель «Citroen-C4», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в забор частного дома. Как рассказали очевидцы ДТП, они удерживали водителя на месте вплоть до приезда ГИБДД.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводилось путем забора крови в медицинском учреждении, результат будет получен после химико-токсикологического исследования, как сообщили в ГИБДД по Тверской области.
С травмами водитель был госпитализирован.
ДТП с пешеходом произошло 6 сентября в полдень в Твери.
У дома 20/27 по улице Мусоргского трезвый 33-летний водитель «Рено Логан» наехал на 17-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода осмотрели врачи скорой помощи и после оказания помощи отпустили домой.
Комментарии (5)
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blkm
07.09.2017 13:04
0
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horton
07.09.2017 13:27
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