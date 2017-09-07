В Тверской области стартует конкурс «Народный участковый – 2017»

11 сентября стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый и второй проводится на региональном уровне.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по Тверской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при личном содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование пройдет с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2017 года. По его окончанию определится победитель, который представит наш регион во Всероссийском этапе конкурса.

Заключительное онлайн-голосование состоится в ноябре текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России, в ходе которого и определится по-настоящему народный участковый.