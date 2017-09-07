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Водитель внедорожника устроил "железное месиво" из шести машин на трассе М-9

Водитель внедорожника устроил "железное месиво" из шести машин на трассе М-9 - ТИА
07 Сентября 2017 10:21
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ДТП произошло 6 сентября на 198 километре дороги М-9.

Около 15.30  58-летний водитель «Шевроле-Нива», обгоняя движущиеся впереди машины, не убедился в том, что встречная полоса свободна, стал возвращаться на свою и столкнулся с обгоняемым большегрузом Volvo FM-Truck. От удара виновник ДТП потерял управление, столкнулся со встречной «ГАЗЕЛЬю» и следующим за ней автомобилем «Рено-Мастер», который от удара опрокинулся на проезжую часть.

Но и это не всё: в опрокинутый «Рено» въехал «Вольво», а в последний врезалась «Лада».

В сложном ДТП пострадали несколько человек: виновник аварии, его пассажир - 56-летняя женщина, 34-летний водитель «Рено-Мастер», 24-летняя девушка-пассажир «Вольво». 
 

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Метки: дтп в тверской области массовое дтп в тверской области
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Комментарии (8)

  • Бертран 
    Жив остался потому что иконки в машине были. Покупайте только сертифицированный товар, господа.
    07.09.2017 10:40
    4 | 2

    • Ferapont 
      А у вояк на РСЗО у каждого снаряда по иконке ?
      07.09.2017 10:49
      2 | 2

      • llcfeq1ybztw 
        Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
        07.09.2017 11:45
        2 | 0

    • Кубит 
      Он был мусульманин.
      07.09.2017 11:01
      0 | 2

  • Zorkiy 
    Кому-то не понравится, но тот самый случай, когда согласен с тезисом Игоря Михалыча на предмет повышенной аварийности хороших дорог...
    07.09.2017 11:02
    2 | 2

    • Paul_Moriarty 
      Просто кому-то понятно, что федеральная трасса из 2 полос и без отбойника между встречными - это нихрена не хорошая дорога. Ну, а кто-то с удовольствием жует лапшу с ушей, заботливо развешиваемую игорями михайловичами.
      07.09.2017 11:06
      0 | 12

      • Zorkiy 
        Раскошеливаться-то готовы по транс-пон-де-ру?
        07.09.2017 11:38
        1 | 0

        • Paul_Moriarty 
          Нет уж! Вашу лапшу кушайте сами, меня угощать не нужно.
          07.09.2017 12:51
          0 | 1
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