Водитель внедорожника устроил "железное месиво" из шести машин на трассе М-9

ДТП произошло 6 сентября на 198 километре дороги М-9.

Около 15.30 58-летний водитель «Шевроле-Нива», обгоняя движущиеся впереди машины, не убедился в том, что встречная полоса свободна, стал возвращаться на свою и столкнулся с обгоняемым большегрузом Volvo FM-Truck. От удара виновник ДТП потерял управление, столкнулся со встречной «ГАЗЕЛЬю» и следующим за ней автомобилем «Рено-Мастер», который от удара опрокинулся на проезжую часть.

Но и это не всё: в опрокинутый «Рено» въехал «Вольво», а в последний врезалась «Лада».

В сложном ДТП пострадали несколько человек: виновник аварии, его пассажир - 56-летняя женщина, 34-летний водитель «Рено-Мастер», 24-летняя девушка-пассажир «Вольво».

