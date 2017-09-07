Библиотека Горького примет участие в международной интернет-акции #AskACurator

13 сентября библиотека имени Горького впервые участвует в ежегодной международной интернет-акции #AskACurator («Спроси куратора»). Пользователи социальных сетей будут задавать вопросы учреждениям культуры из 54-х стран: музеям, картинным галереям, библиотекам, используя хэштег #AskACurator.

Полный список участников

Инициатор мероприятия — Мар Диксон (Великобритания), известный специалист в области коммуникации и социальных медиа в музеях. Акция начиналась в Твиттере, а теперь её можно поддержать везде!

Библиотека будет на связи с 8:00 до 22:00 13 сентября на странице в социальной сети «ВКонтакте». Ваших вопросов ждут с хэштэгами #AskACurator и #СпросиКуратора!