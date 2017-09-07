В воинской части в Мигалово назначили помощника командира дивизии по работе с верующими

В Тверском епархиальном управлении под председательством митрополита Тверского и Кашинского Виктора состоялось очередное заседание Епархиального совета, на котором участники приняли ряд решений.

По просьбе командира в/ч 21350 в Твери полковника Руслана Феткулина решено назначить на должность помощника командира дивизии по работе с верующими воинской части протоиерея Димитрия Шкапенко, настоятеля храма Рождества Христова п. Мигалово.

Также на совете поддержали прошение иерея Алексия Костина, настоятеля прихода церкви «Неувядаемый Цвет» в д. Черногубово Калининского района, о строительстве храма.



На основании прошения инициативной группы об открытии прихода при храме святой великомученицы Параскевы Пятницы в Старице было решено благословить открытие прихода и временно назначить настоятелем протоиерея Димитрия Каспарова.

В этот день также были вручены благодарности и медали свт. Симеона, первого епископа Тверского, II-й степени, за помощь в организации праздничных мероприятий, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.