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В воинской части в Мигалово назначили помощника командира дивизии по работе с верующими

В воинской части в Мигалово назначили помощника командира дивизии по работе с верующими - ТИА
07 Сентября 2017 10:03
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В Тверском епархиальном управлении под председательством митрополита Тверского и Кашинского Виктора состоялось очередное заседание Епархиального совета, на котором участники приняли ряд решений.

По просьбе командира в/ч 21350 в Твери полковника Руслана Феткулина решено назначить на должность помощника командира дивизии по работе с верующими воинской части протоиерея Димитрия Шкапенко, настоятеля храма Рождества Христова п. Мигалово.

Также на совете поддержали прошение иерея Алексия Костина, настоятеля прихода церкви «Неувядаемый Цвет» в д. Черногубово Калининского района, о строительстве храма.
 
На основании прошения инициативной группы об открытии прихода при храме святой великомученицы Параскевы Пятницы в Старице было решено благословить открытие прихода и временно назначить настоятелем протоиерея Димитрия Каспарова.

В этот день также были вручены благодарности и медали свт. Симеона, первого епископа Тверского, II-й степени, за помощь в организации праздничных мероприятий, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

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Метки: тверская епархия епархиальный совет воинская часть 21350 мигалово
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Комментарии (26)

  • bae99 
    No comments...
    07.09.2017 10:18
    1 | 9

    • llcfeq1ybztw 
      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
      07.09.2017 11:45
      1 | 0

  • Mitrij 
    Запипись.
    07.09.2017 10:19
    1 | 4

  • toolmano 
    Статья 14 Конституции Российской Федерации.
    07.09.2017 10:20
    0 | 6

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      Боюсь, вы не очень понимаете о чом написано в ст 14
      07.09.2017 10:55
      6 | 0

  • Mitrij 
    Интересно, если обычные старослужащие - "деды", то верующие старослужащие будут называться "отцы"?
    07.09.2017 10:22
    0 | 7

    • vorobjaninoff 
      отче...
      07.09.2017 10:24
      0 | 11

  • vorobjaninoff 
    Надо и за журналюгами ТИА закрепить помощника по работе с безграмотными...
    Прикрепленные изображения:
    07.09.2017 10:26
    2 | 17

    • horton 
      Бог простит... безграмотность в смысле...
      07.09.2017 10:40
      0 | 4

      • vorobjaninoff 
        Тяжкий грех - свой язык-то не знать. Как тут простить...
        07.09.2017 10:42
        2 | 11

    • agent 
      Уровень "грамотности" в ТИА соответствует уровню грамотности других средств массовой информации Тверской области.
Ведь в основном это выпускники ТГУ
      07.09.2017 11:52
      0 | 7

    • Fieldman 
      Просто в нашей стране полностью рухнуло образование как среднее так и высшее и профессионалов не стало нигде. Такое же невежество царит даже в судах, управляющих компаниях,  гор. Думе,  Правительстве области. Постепенно мы превратились в страну невежд. Если бы на работу  брали по профессиональным параметрам  а не по связям и личной преданности, то было бы по другому.
      07.09.2017 12:26
      0 | 2

  • Бертран 
    Всё для народа делаем. Ради народа мы пойдём даже на преступление.
    07.09.2017 10:36
    9 | 1

    • vorobjaninoff 
      На Страшном суде твоя отмаза не прокатит.
      07.09.2017 10:42
      0 | 5

  • Алексей Владимирович 
    всю жизнь я боролся с поповщиной. оказывается не прав я был как людям в глаза смотреть?
    Прикрепленные изображения:
    07.09.2017 11:08
    2 | 6

    • Эго 
      Свято место пусто не бывает. И место политрука, подобрав рясу, занял священник.
      07.09.2017 11:13
      0 | 12

  • BARBAdos 
    я не понял, этого попа к присяге привели, на довольствие взяли, присвоили звание и выдали боевой крест что ли? Как вообще этот "помощник" может находиться на территории части, у него статус то какой? Вроде в Российской империи были капелланы, но они как бэ вполне официально совмещали сан и военную службу, а здесь командир дивизии решил безо всяких законных оснований назначить себе помощника?
    07.09.2017 11:12
    0 | 10

    • Алексей Владимирович 
      вот так- 
 
Бертран
 Ради народа мы пойдём даже на преступление.
07.09.2017 10:36
 4 |  0
      07.09.2017 11:17
      0 | 5

    • Эго 
      BARBAdos, сержантом ответ был дан раньше, чем прозвучал ваш вопрос. Причем, ответ универсальный. 
Задавайте ваши вопросы. Постоянный адрес ответа на все ваши вопросы вы найдете по ссылке https://www.tvernews.ru/news/224789/#comment762641 
Ваша ЕР
      Прикрепленные изображения:
      07.09.2017 11:19
      1 | 3

      • BARBAdos 
        ну таким макаром можно и имама, какого-нибудь помощником назначить, если в части есть муслимы. А потом можно не удивляться, что среди военных будут появляться террористы или их пособники. С армией шутки плохи, там такие люди специфические обитают, не зря их в столовку или в баню строем водят, у них надо чтобы все по уставу было, а присутствие посторонних лиц с неопределенным статусом ни к чему хорошему не приведет...
        07.09.2017 11:47
        1 | 2

        • Эго 
          Почему "можно"? Уже практикуется. И давно.
http://nvo.ng.ru/realty/2012-05-25/3_imam.html
https://www.svoboda.org/a/131597.html
          07.09.2017 12:02
          2 | 0

    • Fotus 
      Институт военных священников официально введен еще в 2010 году, их статус регламентирован государством (кажется, тремя нормативными документами). Церковь только предлагает кандидатуру, а утверждает - Минобороны, после соответствующих проверок и собеседований. Например, что касается упомянутого в новости отца Димитрия, так он  вроде  подполковник или даже полковник в отставке.
      07.09.2017 12:29
      1 | 0

  • Филин 
    Неужели никто не остановит эту вакханалию? Несчастная страна!
    07.09.2017 11:27
    1 | 8

    • vorobjaninoff 
      все тока начинается... Вот уже на Первом анале каждый день показывают, как ох...тительно живется в Корее Северной. "Медуза" весело об этом рассказывает https://meduza.io/slides/chto-nuzhno-znat-o-severnoy-koree-chtoby-ponyat-film-v-luchah-solntsa

UPD  Вот тут вообще зашибись от Первого Анала: https://meduza.io/shapito/2017/08/24/eda-pricheski-i-tsvety-pervyy-kanal-vypustil-seriyu-reportazhey-iz-severnoy-korei
      07.09.2017 11:43
      1 | 5

  • Zorkiy 
    Если верующий, то почему не выбрал альтернативную службу?
    07.09.2017 11:46
    1 | 2

    • BARBAdos 
      эта хрень никогда не прокатывала. РПЦ - самая воинственная религиозная организация, а те конфессии, которые не признавали воинскую службу, вроде Свидетелей Иеговы, признали экстремистской и объявили запрещенной. У нас такая страна, в которой невозможно быть пацифистом...
      07.09.2017 11:52
      1 | 3
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