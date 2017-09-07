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Организации, отвечающие за питание школьников и студентов, оштрафовали почти на 2 млн. рублей

07 Сентября 2017 09:54
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Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

За  2016-2017  учебный год  специалисты Управления провели 105 проверок по организации питания в школах и колледжах. Особое внимание уделяли оборудованию и санитарному содержанию пищеблоков; организации питания, условиям доставки, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья; соблюдению  технологии приготовления и раздачи блюд и др.

В ходе надзорных мероприятий проводили также лабораторные исследования продуктов и готовых блюд. Всего было отобрано 860 проб.

В итоге, в ходе надзорных мероприятий было составлено 187 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,8 млн. рублей.

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Метки: роспотребнадзор по тверской области питание школьников
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Комментарии (3)

  • jazz-y 
    эм... а кормить-то детей организации-нарушители перестали? или главное штраф наложить?
    07.09.2017 10:36
    0 | 3

    • id1Ray 
      за 187 протоколов всего 1.8кк, т.е. каждое нарушение стоит всего 10 тыс. и можно кормить говном дальше .
      07.09.2017 11:19
      0 | 1

  • llcfeq1ybztw 
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
    07.09.2017 11:45
    0 | 0
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