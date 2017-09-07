Организации, отвечающие за питание школьников и студентов, оштрафовали почти на 2 млн. рублей

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
За 2016-2017 учебный год специалисты Управления провели 105 проверок по организации питания в школах и колледжах. Особое внимание уделяли оборудованию и санитарному содержанию пищеблоков; организации питания, условиям доставки, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья; соблюдению технологии приготовления и раздачи блюд и др.
В ходе надзорных мероприятий проводили также лабораторные исследования продуктов и готовых блюд. Всего было отобрано 860 проб.
В итоге, в ходе надзорных мероприятий было составлено 187 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,8 млн. рублей.
Комментарии (3)
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07.09.2017 11:45
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