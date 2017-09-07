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Директора Бологовского колледжа оштрафовали на 40 000 рублей за выплату студентам стипендии

07 Сентября 2017 09:28
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Бологовская межрайонная прокуратура проверила деятельности ГБПОУ «Бологовский колледж» и выявила нарушения бюджетного законодательства.

Министерство образования Тверской области и Бологовский колледж заключили соглашения о предоставлении субсидии в 2016 – 2017 гг. на стипендии и соцподдержку студентов  (матпомощь).

На основании приказов директора образовательной организации о назначении и выплате стипендии студентам за октябрь 2016-2017 учебного года 110-ти обучающимся была назначена и выплачена «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности» на общую сумму 34 210 рублей, за февраль 2016 – 2017 учебного года 89-ти студентам на общую сумму 24 860 рублей. Однако действующим федеральным и региональным законодательством не предусмотрен такой вид стипендии как «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности».

Таким образом, в 2016-2017 учебном году студентам Бологовского колледжа выплатили стипендии, расходы на которые не предусмотрены в областном бюджете.

По результатам проверки прокурор в отношении директора ГБПОУ «Бологовский колледж» за нецелевое использование бюджетных средств возбудил 2 дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.

Постановления прокурора рассмотрены Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, директора колледжа оштрафовали на 40 000 рублей.

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Метки: бологовский колледж нецелевое использование бюджета стипендии субсидии из бюджета
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Комментарии (8)

  • Кубит 
    Даже сказать нечего. Хорошо не посадили.
    07.09.2017 09:42
    0 | 11

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      07.09.2017 11:45
      0 | 0

  • bae99 
    Только государство имеет монополию на воровство....
    07.09.2017 09:46
    0 | 7

  • Ironman8891 
    Степуха в 311. Рублей РФ
    07.09.2017 09:51
    0 | 5

  • Ferapont 
    Министерские лоботрясы местá под себя зачищают. Походу сокращение у них намечается. Вот и высасывают из пальца всевозможные проблемы, пытаясь всячески нагадить реально работающим в поте лица, не покладая рук и ног, чтобы самим потом в дальнейшем занять их место.
    07.09.2017 10:04
    0 | 5

  • horton 
    Чего-то вообще не понятно… Не там кавычки, штоль, поставили?
«государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности»…
а надо было:
«государственная академическая стипендия» за особые успехи в учебной деятельности...
http://studopedia.ru/9_139181_poryadok-naznacheniya-i-viplati-gosudarstvennih-akademicheskih-stipendiy-studentam.html
͟ ͟Г͟о͟с͟у͟д͟а͟р͟с͟т͟в͟е͟н͟н͟а͟я͟ ͟а͟к͟а͟д͟е͟м͟и͟ч͟е͟с͟к͟а͟я͟ ͟с͟т͟и͟п͟е͟н͟д͟и͟я͟ н͟а͟з͟н͟а͟ч͟а͟е͟т͟с͟я͟ ͟   студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ͟ ͟в͟ ͟з͟а͟в͟и͟с͟и͟м͟о͟с͟т͟и͟ ͟о͟т͟ ͟у͟с͟п͟е͟х͟о͟в͟ ͟в͟ ͟у͟ч͟е͟б͟е͟    на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
    07.09.2017 10:06
    0 | 1

  • BARBAdos 
    за октябрь средняя стипендия составила 311 руб., а за февраль 279 руб. Видимо директор бологовского колледжа спецом подгадал размер стипухи под стоимость алко-бизнес-ланча - на эти деньги как раз можно прикупить пузырь+бух. хлеба+банка консервов... Я к тому, что наверное не было смысла так угождать всем, а следовало наверное действительно лучших наградить денежкой, и сумма бы была посущественнее, и потратили бы они наверное ее с бОльшей эффективностью... А наказали директора за головотяпство его подчиненных - думать надо, как бюджетные бабки проводить...
    07.09.2017 10:13
    0 | 0

  • romflyag 
    Стипендии платить только тем студентам которые ходят на митинг в поддержку ЕдРа, а остальным штраф 40 000р.
Прокуратуру совсем не удивил размер стипендии, зато виновного расхитителя сразу нашли, хорошо, что не посадили.
На 300 р даже в магазин не сходить, если только пузырь взять и выпить с горя.
    07.09.2017 10:25
    0 | 4
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