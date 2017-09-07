Директора Бологовского колледжа оштрафовали на 40 000 рублей за выплату студентам стипендии

Бологовская межрайонная прокуратура проверила деятельности ГБПОУ «Бологовский колледж» и выявила нарушения бюджетного законодательства.

Министерство образования Тверской области и Бологовский колледж заключили соглашения о предоставлении субсидии в 2016 – 2017 гг. на стипендии и соцподдержку студентов (матпомощь).

На основании приказов директора образовательной организации о назначении и выплате стипендии студентам за октябрь 2016-2017 учебного года 110-ти обучающимся была назначена и выплачена «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности» на общую сумму 34 210 рублей, за февраль 2016 – 2017 учебного года 89-ти студентам на общую сумму 24 860 рублей. Однако действующим федеральным и региональным законодательством не предусмотрен такой вид стипендии как «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности».

Таким образом, в 2016-2017 учебном году студентам Бологовского колледжа выплатили стипендии, расходы на которые не предусмотрены в областном бюджете.

По результатам проверки прокурор в отношении директора ГБПОУ «Бологовский колледж» за нецелевое использование бюджетных средств возбудил 2 дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.

Постановления прокурора рассмотрены Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, директора колледжа оштрафовали на 40 000 рублей.