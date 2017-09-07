Директора Бологовского колледжа оштрафовали на 40 000 рублей за выплату студентам стипендии

Бологовская межрайонная прокуратура проверила деятельности ГБПОУ «Бологовский колледж» и выявила нарушения бюджетного законодательства.
Министерство образования Тверской области и Бологовский колледж заключили соглашения о предоставлении субсидии в 2016 – 2017 гг. на стипендии и соцподдержку студентов (матпомощь).
На основании приказов директора образовательной организации о назначении и выплате стипендии студентам за октябрь 2016-2017 учебного года 110-ти обучающимся была назначена и выплачена «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности» на общую сумму 34 210 рублей, за февраль 2016 – 2017 учебного года 89-ти студентам на общую сумму 24 860 рублей. Однако действующим федеральным и региональным законодательством не предусмотрен такой вид стипендии как «государственная академическая стипендия за особые успехи в учебной деятельности».
Таким образом, в 2016-2017 учебном году студентам Бологовского колледжа выплатили стипендии, расходы на которые не предусмотрены в областном бюджете.
По результатам проверки прокурор в отношении директора ГБПОУ «Бологовский колледж» за нецелевое использование бюджетных средств возбудил 2 дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.
Постановления прокурора рассмотрены Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, директора колледжа оштрафовали на 40 000 рублей.
Комментарии (8)
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romflyag
07.09.2017 10:25
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