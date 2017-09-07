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Удобный и эффективный сервис ООО "Тверская генерация"

07 Сентября 2017 09:25
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На официальном сайте ООО «Тверская генерация» действует  дополнительный онлайн-сервис «Личный кабинет». Данная услуга позволяет оперативно предоставлять абонентам информацию о состоянии своего лицевого счета, узнавать о наличии и объеме задолженности, просматривать историю начислений и платежей.

Данным видом услуги могут воспользоваться жители многоквартирных домов, которые относятся к следующим управляющим компаниям: ООО УК «РЭП-17», ООО «Фаворит», ООО «Фаворит+», ООО «Фаворит 1», ООО «УК Расцвет», ООО «Новый дом», ООО «Управляющая компания Орша», ООО «УК Тверская жилищная компания». Кроме того, «личный кабинет потребителя» доступен абонентам, проживающим в домах, выбравших способ непосредственного управления. Всего таких абонентов 15 тысяч. Зарегистрироваться в личном кабинете можно соблюдая пошаговую инструкцию на сайте ООО «Тверская генерация».

«Личный кабинет» удобен не только для оплаты коммунальных услуг, его можно использовать и с целью просмотра состояния своего лицевого счета, написания обращения в компанию, передачи показания индивидуальных приборов учета.

Всю информацию о работе личного кабинета и онлайн оплате можно получить по телефонам ООО «Тверская генерация»: 78-00-28, 50-64-96.

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Метки: тверская генерация
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