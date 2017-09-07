Накануне и в день выборов в прокуратуре Тверской области будет работать "горячая линия"

В Единый день голосования 10 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Тверской городской думы восьмого созыва и в органы местного самоуправления Тверской области. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина возложен на прокуратуру Российской Федерации.

- Роль прокурора заключается в том, чтобы посредством предоставленных ему законом полномочий обеспечить законность проводимых выборов, решительно пресекая все факты допускаемых нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Органы прокуратуры в период проведения выборов обеспечат надзор за законностью проведения избирательной кампании, будут своевременно рассматривать жалобы о нарушениях законодательства и принимать по ним необходимые меры реагирования.

О нарушениях законов об избирательных правах граждан можно сообщить в прокуратуру Тверской области по телефону горячей линии 8-910-535-96-23.

Время работы телефона горячей линии 9 и 10 сентября с 9.00 до 18.00.