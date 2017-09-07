Руководство Калининской АЭС и Удомельского городского округа продлили соглашение о сотрудничестве в области развития территории

Подписание Соглашения о сотрудничестве состоялось 5 сентября в ходе заседания Экспертного совета по реализации социально значимых проектов по развитию Удомельского городского округа. Документ предусматривает общее стремление сторон по реализации мер, способствующих социально-экономическому и инфраструктурному развитию муниципального образования, а также мер, направленных на развитие производственно-технического потенциала территории и сохранения исторического наследия края.

Соглашение о трехстороннем сотрудничестве подписали глава Удомельского городского округа Рэм Рихтер, первый заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» - директор Филиала «Калининская АЭС» Виктор Игнатов и председатель Удомельской городской Думы Анатолий Воробьев.

Напомним, что впервые такое соглашение было подписано в августе 2016 года. Документ был заключен сроком на один год с возможностью продления на каждый последующий период по взаимному согласию сторон.

- Соглашение о сотрудничестве подтвердило свою эффективность. Оно работает и приносит реальные плоды, - отметил директор КАЭС Виктор Игнатов. - За прошедший год мы реализовали многочисленные масштабные проекты, но еще больше предстоит сделать. Все мы должны понимать, что только совместной работой можно добиться результата.

Важность события подчеркнул и глава округа Р.Рихтер:

- Мы рады продолжению нашего сотрудничества. Сегодня в Удомле эксплуатируется одна из крупнейших атомных станций России, строится Центр обработки данных. Соглашение позволит сделать Удомельский округ лучше, красивее, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для предпринимателей, комфортную среду для жителей.

Благодаря совместным усилиям всех сторон реализуются образовательные и социальные программы, оказывается адресная помощь социально-незащищенным слоям населения. Атомная станция и подрядные организации решают задачи подготовки города к отопительному сезону, обеспечения энергетической безопасности округа, ремонта городских коммуникаций. Совместно с Администрацией округа проводятся масштабные субботники по благоустройству территории города Удомля и сельских поселений.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.