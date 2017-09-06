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Из-за "Народного караоке" с Хором Турецкого на нескольких улицах перекроют движение

06 Сентября 2017 19:59
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7 сентября 2017 года в 19.00 на площади Славы в Твери состоится концерт «Народное караоке». Проект представляют Народный артист России Михаил Турецкий и арт-группа «SOPRANO Турецкого». На празднике прозвучат любимые песни нескольких поколений россиян в исполнении солисток группы. Подпевать артистам сможет любой желающий. В связи с проведением "Народного караоке" на нескольких будет запрещена парковка и перекрыто движение.

Парковка всех видов транспорта 07.09.2017 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия прекращена:

- на улице Чернышевского, на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;

- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;

- на улице Желябова, на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;

- на улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Медниковской до площади Славы;

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского;

- на площади Славы между домами №1 и №2.

Движение всех видов транспорта 07.09.2017 с 15 час. 00 мин. до окончания мероприятия будет прекращено:

- на улице Чернышевского, на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;

- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;

- на улице Желябова, на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;

- на улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Медниковской до площади Славы;

- на улице Бассейной, от Татарского переулка до площади Славы;

- на улице Академика Каргина, от улицы Володарского до площади Славы;

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.

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Метки: транспорт в твери запрет движения
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Если завтра будет такая же погода, как сегодня, то можно не перекрывать. Из дома попоем.
    06.09.2017 20:23
    0 | 5

    • alextver4 
      Можно выпить согревающие напитки )))
      06.09.2017 20:55
      0 | 1

    • TvereZ 
      Если кому реально захочется п*ть, то такая погода не остановит. "Наливай да пой" )))
      06.09.2017 21:42
      0 | 0

  • Vojdy 
    Ща спою...
    06.09.2017 21:41
    0 | 1
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