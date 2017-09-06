На площади Капошвара меняется схема движения

На время проведения работ по замене трамвайных путей схема движения транспорта по площади Капошвара будет временно изменена для повышения пропускной способности, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Движение по площади Капошвара со стороны проезда Дарвина и проспекта Победы в настоящее время возможно только направо. Для предотвращения образования заторов на данных направлениях будут временно отключены транспортные и пешеходные светофоры.

Также во избежание затруднения движения по проспекту Чайковского (со стороны центра города) будет перенесено место для разворота транспортных средств. До настоящего времени автомобилисты имели возможность разворачиваться практически сразу за площадью, у дома №16 по проспекту Чайковского. Теперь же для разворота необходимо будет проехать до створа улицы Трёхсвятской и дома №6 корпус 1 по проспекту Чайковского.

Все изменения производятся согласно рекомендациям Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области и носят временный характер – до завершения работ по ремонту трамвайных путей и укладке нового дорожного покрытия на площади Капошвара.