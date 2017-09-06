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На площади Капошвара меняется схема движения

06 Сентября 2017 18:32
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На время проведения работ по замене трамвайных путей схема движения транспорта по площади Капошвара будет временно изменена для повышения пропускной способности, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Движение по площади Капошвара со стороны проезда Дарвина и проспекта Победы в настоящее время возможно только направо. Для предотвращения образования заторов на данных направлениях будут временно отключены транспортные и пешеходные светофоры.

Также во избежание затруднения движения по проспекту Чайковского (со стороны центра города) будет перенесено место для разворота транспортных средств. До настоящего времени автомобилисты имели возможность разворачиваться практически сразу за площадью, у дома №16 по проспекту Чайковского. Теперь же для разворота необходимо будет проехать до створа улицы Трёхсвятской и дома №6 корпус 1 по проспекту Чайковского.

Все изменения производятся согласно рекомендациям Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области и носят временный характер – до завершения работ по ремонту трамвайных путей и укладке нового дорожного покрытия на площади Капошвара.

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Метки: ремонт дорог в твери ремонт капошвара
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Комментарии (4)

  • Эго 
    Опять? Или обратно?
    06.09.2017 19:02
    0 | 0

  • kudimov 
    Скорее бы уж завершили эту бодягу, утром сегодня опять проспект Чайковского вяло и уныло еле полз.
    06.09.2017 19:09
    0 | 2

  • yoc5ntu9ag6yhz 
    Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
    06.09.2017 19:13
    0 | 0

  • USSR 
    Я не понял как со стороны центра развернуться за площадью в створе Трёхи???
И ещё момент - ещё вчера в сторону центра по площади было две полосы, сегодня полторы. Неужели на пол метра-метр нельзя работы сдвинуть?
    06.09.2017 19:45
    0 | 0
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