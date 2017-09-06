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Защитите себя от гриппа – сделайте прививку!

06 Сентября 2017 17:00
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В расположенных в Заволжском районе Твери прививочных кабинетах поликлиник Городской клинической больницы №7, как и по всему городу, проходит вакцинация против гриппа. В поликлиники могут обратиться все желающие. Вакцинация проводится бесплатно.

Грипп опасен, прежде всего, своими осложнениями. Особенно у пожилых людей и лиц любого возраста, страдающих хроническими заболеваниями легких, сердца и эндокринной системы. Не застрахованы от гриппа и тяжелейших осложнений, включая пневмонию, и те, кто, казалось бы, совершенно здоров и молод. Наиболее действенный способ избежать заболевания – вовремя сделать прививку.

- Вакцина поступила в августе, - рассказывает заместитель главного врача ГКБ №7 по санэпидработе Юлиана Малышева, - в настоящее время мы прививаем коллективы крупных предприятий района, учителей, воспитателей детских садов, работников общепита, медиков, то есть всех, чья работа связана с повышенным риском контакта с больными людьми. В индивидуальном порядке в наши поликлиники может обратиться любой желающий. К сожалению, до сих пор некоторые руководители предприятий и отдельные граждане относятся к профилактике гриппа довольно-таки легкомысленно, а вокруг сезонной вакцинации скопилось много домыслов и заблуждений. Мы пытаемся донести положительную информацию, внушить, что это полезно, необходимо, и тем самым предотвратить заболевания гриппом в сезон распространения вируса.

Одно из самых частых заблуждений: вакцинация не спасает от болезни. Конечно, она не дает, безусловно, стопроцентного результата. По статистике, невосприимчивыми к заболеванию становятся порядка 95 – 98 процентов привитых. Это зависит от состояния самого пациента, наличия либо отсутствия хронических заболеваний, условий жизни и работы, питания. Но, подчеркивает Юлиана Малышева, вакцинация спасает от тяжелого течения заболевания и, самое главное, от тяжелых осложнений. Человек может переболеть гриппом только в легкой форме.

Не стоит надеяться на профилактические средства, которые в свободном доступе продаются в аптеках. Современные иммуномодуляторы, конечно, достаточно эффективны. Но необходима их верная комбинация, правильный график употребления, учитывающий особенности конкретного организма. Полезную комбинацию укрепляющих и профилактических средств для пациента может подобрать только лечащий врач. Так что вакцина и здесь оказывается более действенна и надежна.

Известно, что существуют разные типы и формы гриппа, и с этим связано еще одно распространенное заблуждение: прививаешься от одного, а заболеваешь совсем другим. На самом деле, вакцина изготавливается на основе разных видов гриппа, зафиксированных в предыдущие сезоны. И, самое главное, она дает перекрестный иммунитет, защищающий от вируса, даже если тот мутирует.

- Наконец, совершенно неверны опасения, что сама прививка может стать источником болезни. Это зависит только от состояния организма пациента, - объясняет Юлиана Малышева, - вакцинацию не следует делать в период обострения хронических заболеваний и если вы уже простужены или находитесь в предболезненном состоянии: повышена температура, болит горло, беспокоит насморк. Поэтому перед тем, как сделать прививку, каждого обратившегося обязательно обследует терапевт.

Итак, если вы серьезно относитесь к собственному здоровью и здоровью окружающих вас людей, защитите себя от гриппа – сделайте прививку! Для этого с паспортом и страховым полисом необходимо обратиться в ближайшую поликлинику и записаться на прием к участковому терапевту или инфекционисту. Врач осмотрит вас и выдаст направление в прививочный кабинет. Вакцинация проводится без очереди и бесплатно.

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Метки: грипп прививка от гриппа вакцинация против гриппа
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