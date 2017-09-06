Житель Подмосковья, обвиняемый в создании и руководстве бандой, выступит в суде с последним словом

8 сентября 2017 года в Тверском областном суде с последним словом выступит 35-летний Сергей Хлиптунов, обвиняемый в создании и руководстве бандой, сформированной для нападения на граждан и организации. Ему же вменяется совершение еще ряда преступлений.

Напомним, вооруженная группа действовала на территории сразу нескольких субъектов страны в 2016 году. Одним из наиболее тяжких преступлений, совершенных обвиняемыми на территории Тверской области, стало разбойное нападение на 46 – летнего грибника в лесном массиве деревни Конякино Калязинского района, куда житель Подмосковья приехал на личном автомобиле. Участники банды несколько раз выстрелили потерпевшему в голову, нанесли множество ударов монтировкой, душили. После убийства потерпевшего, злоумышленники завладели его автомобилем, который впоследствии разобрали и продали на запчасти, а также находившимися в автомобиле сотовыми телефонами, денежными средствами и инструментом, причинив имущественный вред супруге потерпевшего на сумму около 900 тысяч рублей.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.