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Житель Подмосковья, обвиняемый в создании и руководстве бандой, выступит в суде с последним словом

Житель Подмосковья, обвиняемый в создании и руководстве бандой, выступит в суде с последним словом - ТИА
06 Сентября 2017 16:43
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8 сентября 2017 года в Тверском областном суде с последним словом выступит 35-летний Сергей Хлиптунов, обвиняемый в создании и руководстве бандой, сформированной для нападения на граждан и организации. Ему же вменяется совершение еще ряда преступлений.

Напомним, вооруженная группа действовала на территории сразу нескольких субъектов страны в 2016 году. Одним из наиболее тяжких преступлений, совершенных обвиняемыми на территории Тверской области, стало разбойное нападение на 46 – летнего грибника в лесном массиве деревни Конякино Калязинского района, куда житель Подмосковья приехал на личном автомобиле. Участники банды несколько раз выстрелили потерпевшему в голову, нанесли множество ударов монтировкой, душили. После убийства потерпевшего, злоумышленники завладели его автомобилем, который впоследствии разобрали и продали на запчасти, а также находившимися в автомобиле сотовыми телефонами, денежными средствами и инструментом, причинив имущественный вред супруге потерпевшего на сумму около 900 тысяч рублей.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Метки: главарь банды судят главаря убили грибника
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