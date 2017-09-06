tvernews.ru
06 сентября Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на перекрестке столкнулись два автомобиля

06 Сентября 2017 16:34
Автор:

Видео

Авария произошла 6 сентября в 8.45 на пересечении Волоколамского проспекта и ул. Склизкова. Столкнулись «Киа» и ВАЗ-2114.

Иномарка ехала в сторону кукольного театра, а затем начала поворачивать налево на ул. Склизкова. Причем, она завершала маневр на желтый сигнал светофора. Во встречном направлении прямо ехал ВАЗ. Как сообщают очевидцы, отечественный авто вылетел на перекресток, когда загорелся красный. Столкновения избежать не удалось.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери авария в твери столкнулись два автомобиля
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Alx 
    ...
    Прикрепленные видео:
    Видео ДТП
    Прикрепленное видео
    06.09.2017 17:37
    0 | 1

  • Buzzer 
    На видео деблоид на девятке на красный летел.
Жалко не не глушняк. Поменьше бы таких безмозглых.
    06.09.2017 18:55
    0 | 1

  • yoc5ntu9ag6yhz 
    Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
    06.09.2017 19:13
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Накипело

2017-09-04 22:23
48

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
44

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

2017-09-04 12:51
38

Мелочь, а неприятно: в магазине округляют сумму в большую сторону

2017-09-05 10:34
36

Для Твери разработают концепцию благоустройства знаковых улиц и площадей

2017-09-06 10:08
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100