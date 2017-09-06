В Твери на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла 6 сентября в 8.45 на пересечении Волоколамского проспекта и ул. Склизкова. Столкнулись «Киа» и ВАЗ-2114.
Иномарка ехала в сторону кукольного театра, а затем начала поворачивать налево на ул. Склизкова. Причем, она завершала маневр на желтый сигнал светофора. Во встречном направлении прямо ехал ВАЗ. Как сообщают очевидцы, отечественный авто вылетел на перекресток, когда загорелся красный. Столкновения избежать не удалось.
Комментарии (3)
Прикрепленное видео
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
yoc5ntu9ag6yhz
06.09.2017 19:13
0
|
0