В Твери на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла 6 сентября в 8.45 на пересечении Волоколамского проспекта и ул. Склизкова. Столкнулись «Киа» и ВАЗ-2114.

Иномарка ехала в сторону кукольного театра, а затем начала поворачивать налево на ул. Склизкова. Причем, она завершала маневр на желтый сигнал светофора. Во встречном направлении прямо ехал ВАЗ. Как сообщают очевидцы, отечественный авто вылетел на перекресток, когда загорелся красный. Столкновения избежать не удалось.