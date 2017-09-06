В Твери рассмотрят уголовное дело двух товарищей, один из которых жестоко убил беременную подругу

14 сентября 2017 года в Тверском областном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу Сергея Гуляева и Алексея Родионова.

28-летний Гуляев обвиняется в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Кроме того, и Гуляев и 36-летний Родионов обвиняются еще в покушении на хищение и хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из обвинительного заключения, вечером 15 декабря 2016 года Гуляев находился на съёмной квартире в Заволжском районе Твери вместе со своей знакомой. Во время ссоры, зная, что та находится на 4-м месяце беременности, он сдавил ей шею руками. После того, как женщина потеряла сознание, он отнес ее в ванную комнату, где избил кулаками по голове, а потом шлангом с напором воды перекрыл дыхательный просвет горла.

Смерть пострадавшей наступила на месте.

После совершения убийства обвиняемый покинул место преступления и отправился вместе с Родионовым распивать алкоголь. В ходе застолья мужчины решили угнать автомобиль, чтобы сдать его на металлолом, а на вырученные средства продолжить употребление алкоголя. Они последовательно проникли в салон четырёх автомобилей отечественного производства, припаркованных на улицах Заволжского района Твери, однако завести и похитить смогли лишь последний, на котором и были задержаны полицией по пути в пункт приёма металлолома.

Как сообщает пресс-служба Тверского областного суда, обвиняемый в убийстве беременной женщины попросил суда присяжных.