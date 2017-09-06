В Калязине нашли аварийные детские площадки со сломанными качелями и горками

В Тверской области активисты ОНФ осмотрели качели, горки и спортивные площадки в городе Калязине. Всего было охвачено более 20 мест отдыха для детей. В первую очередь общественники обращали внимание на объекты, не соответствующие требованиям безопасности.

В ходе мониторинга претензии возникли ко всем осмотренным объектам. Как оказалось, в большинстве случаев площадки представляют угрозу жизни и безопасности детей. Так, на улице Карла Маркса во дворе дома 32а в аварийном состоянии находятся детские качели. Аналогичная ситуация на площадках во дворах по улицам Коминтерна, Тверской и Шорина.

Острые металлические углы и деформацию конструкций общественники зафиксировали на площадках на улицах Волжской, Декабристов, Карла Маркса, Коммунистической, Карла Либкнехта. Следы гниения деревянных элементов и коррозии металлических деталей зафиксированы на улицах Карла Маркса, Фридриха Энгельса. На улице Карла Либкнехта на спортивном поле установлены ворота, которые не закреплены снизу.

Подводя итоги мониторинга, активист регионального отделения ОНФ Наталья Баданова отметила, что ни на одной осмотренной площадке в зоне возможного падения с игрового оборудования не обнаружено ударопоглощающего покрытия. Отсутствуют ограждения, нет информационных табличек, на которых должны быть указаны телефоны экстренных служб, правила пользования оборудованием и возрастные ограничения.

«Если мы говорим о детской площадке, то нужно понимать, что эта территория в первую очередь должна соответствовать требованиям безопасности, а игровое и спортивное оборудование отвечать ГОСТам. Недопустимо наличие элементов, которые могут покалечить ребенка. Пока, к сожалению, площадки в Калязине безопасными назвать нельзя, но мы надеемся, что удастся исправить эту ситуацию», – отметила Баданова.

По итогам мониторинга информация о небезопасных объектах на территории детских площадок направлена региональным отделением ОНФ в прокуратуру. В ближайшее время подобные мониторинги пройдут в других городах области. Информацию о небезопасных площадках с указанием адреса и фотографией объекта можно направлять на электронную почту регионального отделения ОНФ: 69region@onf.ru.