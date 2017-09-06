В Бежецке закрыли площадку для посадки вертолета санавиации

В конце августа в администрацию Бежецкого района поступило письмо от руководства Бежецкого промышленно-экономического колледжа, в котором содержалась информация о том, что посадка вертолета МЧС России на площадку БПЭК опасна для лиц, находящихся на ее территории.

Санавиация транспортировала тяжелобольных на этой площадке уже достаточное время и до этой поры со стороны учебного заведения обращений никогда не поступало. Тем не менее, опасение действительно существует, поэтому администрация приняла заявление к сведению, и теперь вертолет МЧС на территории БПЭК больше не будет совершать посадку.

На данный момент вопрос о новой посадочной площадке стоит на контроле в администрации, и он требует достаточно быстрого принятия решения. Рассматриваются варианты участков для постоянного места приземления борта санавиации. Экстренные посадки сейчас совершаются на участке, расположенном на выезде из города, рядом с автодорогой Бежецк – Тверь. Зона эта отдалена от города, да и в зимний период с ней могут возникнуть некоторые сложности.

Как площадка рассматривается и зона в районе стадиона завода «АСО», но все это лишь временные варианты. Пока на запрос области по предполагаемым местам посадочной зоны отправлен официальный ответ лишь с одним земельным участком, расположенным между поворотом на Хлебокомбинат и Братское кладбище, сообщает vdvbezheck.ru