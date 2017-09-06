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В Бежецке закрыли площадку для посадки вертолета санавиации

06 Сентября 2017 15:25
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В конце августа в администрацию Бежецкого района поступило письмо от руководства Бежецкого промышленно-экономического колледжа, в котором содержалась информация о том, что посадка вертолета МЧС России на площадку БПЭК опасна для лиц, находящихся на ее территории.

Санавиация транспортировала тяжелобольных на этой площадке уже достаточное время и до этой поры со стороны учебного заведения обращений никогда не поступало. Тем не менее, опасение  действительно существует, поэтому администрация приняла заявление к сведению, и теперь вертолет МЧС на территории БПЭК больше не будет совершать посадку.

На данный момент вопрос о новой посадочной площадке стоит на контроле в администрации, и он требует достаточно быстрого принятия решения. Рассматриваются варианты участков для постоянного места приземления борта санавиации. Экстренные посадки сейчас совершаются на участке, расположенном на выезде из города, рядом с автодорогой Бежецк – Тверь. Зона эта отдалена от города, да и в зимний период с ней могут возникнуть некоторые сложности. 

Как площадка рассматривается и зона в районе стадиона завода «АСО», но все это лишь временные варианты. Пока на запрос области по предполагаемым местам посадочной зоны отправлен официальный ответ лишь с одним земельным участком, расположенным между поворотом на Хлебокомбинат и Братское кладбище, сообщает vdvbezheck.ru

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Метки: бежецк санавиация вертолет МЧС
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    :: опасна для лиц, находящихся на ее территории

Повесить табличку "лицам вход запрещен", не?

::расположенным между поворотом на Хлебокомбинат и Братское кладбище

Удобно, че. Если вертолет не прилетел вовремя - до кладбища рукой подать... )))
    06.09.2017 16:22
    0 | 4

  • yoc5ntu9ag6yhz 
    Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
    06.09.2017 19:13
    0 | 0

    • TvereZ 
      Скинь ВСЕ свои килограммы с вертолета! )))
      06.09.2017 19:36
      0 | 0
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