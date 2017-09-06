В Твери продолжаются работы по благоустройству общественных зон

В Твери продолжается реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках во всех районах города ведутся работы по благоустройству дворов и общественных зон.

Важность решения вопросов благоустройства городской среды для повышения качества жизни населения неоднократно отмечал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе находится на постоянном контроле в Правительстве Тверской области.

В этом году на благоустройство общественных зон Твери направляется порядка 99,3 миллиона рублей – из средств федерального, регионального и городского бюджетов. Это позволит выполнить работы по благоустройству 4 территорий – сквера Казакова, бульвара Радищева, ландшафтного парка «Тьмака» и бульвара Цанова.

– На бульваре Цанова уже выполнены демонтажные работы со стороны Волоколамского проспекта, выставляется бортовой камень, который обозначит контуры будущих дорожек, – рассказывает заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Евгений Аристов. – Также ведутся работы на бульваре Радищева от Тверского проспекта до Свободного переулка. В ближайшее время начнётся активная фаза производства работ в пойме реки Тьмаки.

Особое внимание при разработке проектов уделялось пожеланиям жителей. К примеру, на бульваре Цанова горожане предпочли видеть широкую пешеходную зону, велодорожку, много скамеек и урн, качественное уличное освещение, а также детскую и спортивную площадки. Уже в скором времени это место обещает превратиться в настоящий парк культуры и отдыха.

– Город молодеет, и это очень приятно, – отмечает главный врач тверского специализированного дома ребёнка «Теремок» Татьяна Жомова. – На улицах много маленьких детишек, беременных женщин, мамочек с колясками. Хорошо, что они могут не просто выйти во двор, но и походить по красивым парковым зонам, по благоустроенным дорожкам. Жителям пожилого возраста также будет приятно совершать пеший променад, полезный для здоровья. Поэтому очень важно не забывать о создании доступной среды для всех категорий граждан.

Работы на бульваре Радищева также в полном разгаре. Этот участок будет выполнен в тех же решениях, что и основная часть бульвара, ремонт которой был произведён ранее.

– Когда мы реконструируем такие знаковые общественные пространства как бульвар Радищева, люди понимают, что город развивается, когда мы реконструируем дворы, они понимают, что мы делаем комфортную среду для них конкретно, – считает заместитель председателя Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит под постоянным контролем со стороны Правительства Тверской области, администрации города Твери, Тверской городской Думы. Для обеспечения всесторонней оценки к мониторингу работ на всех этапах привлекаются независимые эксперты и представители общественности.

– Сегодня в рамках проекта «Городская приёмка» мы вместе с местными жителями следим за ходом проведения работ, оцениваем их качество, проверяем, все ли нюансы учтены, – говорит директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. – Специалисты с нашего предприятия активно участвуют в таком контроле, и это приносит результаты. Так, на одном из объектов, благодаря нашему вмешательству, были скорректированы работы по созданию ливневых стоков – мы проследили, чтобы все было сделано по нормативам и после ремонта дождевые воды направлялись в ливневую канализацию, а не скапливались на дороге.

Работы по всем объектам должны быть завершены до окончания строительного сезона, сообщает Управление информации администрации города Твери.