Для Осташковской районной больницы в 2017 году закупят новый аппарат УЗИ и другое оборудование

Осташковская ЦРБ является межрайонным медицинским центром и обслуживает жителей Осташковского городского округа, Пеновского и Селижаровского районов.

В структуру больницы, кроме терапии и хирургии, входят поликлиники для детей и взрослых, круглосуточный стационар на 147 коек и дневной стационар на 17 мест, а также шесть офисов врачей общей практики в сельских поселениях и 21 фельдшерско-акушерский пункт.

В настоящее время в учреждении открыты вакансии двух врачей общей практики и пяти врачей узкой специализации.

В 2016 году проведён ремонт 2 этажа детского корпуса. В 2017 году из областного бюджета на приведение корпусов Осташковской ЦРБ в порядок выделено более 563 тысяч рублей, в том числе 61,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт крыши пищеблока, более 500 тыс. рублей – на завершение работ в детском отделении. Требуется ремонт кровли пищеблока, фасада бывшего хирургического отделения, замена оконных блоков в терапии.

В прошлом году за счёт средств областного бюджета для больницы закуплен автомобиль врача общей практики, рентген-аппарат, аппарат искусственной вентиляции лёгких, операционный стол на общую сумму 9 млн рублей. В текущем году запланирована поставка УЗИ-аппарата, фиброгастроскопа, 4 стоматологических установок. Общая стоимость оборудования – 9,4 млн рублей.