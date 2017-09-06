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Для Осташковской районной больницы в 2017 году закупят новый аппарат УЗИ и другое оборудование

06 Сентября 2017 14:29
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Осташковская ЦРБ является межрайонным медицинским центром и обслуживает жителей Осташковского городского округа, Пеновского и Селижаровского районов.

В структуру больницы, кроме терапии и хирургии, входят поликлиники для детей и взрослых, круглосуточный стационар на 147 коек и дневной стационар на 17 мест, а также шесть офисов врачей общей практики в сельских поселениях и 21 фельдшерско-акушерский пункт.
В настоящее время в учреждении открыты вакансии двух врачей общей практики и пяти врачей узкой специализации.

В 2016 году проведён ремонт 2 этажа детского корпуса. В 2017 году из областного бюджета на приведение корпусов Осташковской ЦРБ в порядок выделено более 563 тысяч рублей, в том числе 61,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт крыши пищеблока, более 500 тыс. рублей – на завершение работ в детском отделении. Требуется ремонт кровли пищеблока, фасада бывшего хирургического отделения, замена оконных блоков в терапии.

В прошлом году за счёт средств областного бюджета для больницы закуплен автомобиль врача общей практики, рентген-аппарат, аппарат искусственной вентиляции лёгких, операционный стол на общую сумму 9 млн рублей. В текущем году запланирована поставка УЗИ-аппарата, фиброгастроскопа, 4 стоматологических установок. Общая стоимость оборудования – 9,4 млн рублей.

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Метки: осташков осташковская црб
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Комментарии (6)

  • Proletary 
    В помойку как и прдыдушие.
    06.09.2017 16:31
    0 | 1

    • romich 
      Зачем в помойку.  Есть прекрасный чулан.
      06.09.2017 16:39
      0 | 1

      • yoc5ntu9ag6yhz 
        Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
        06.09.2017 19:13
        0 | 0

  • Эго 
    А специалистов, обслуживающих "новый аппарат УЗИ и другое оборудование" будут закупать? Или пациентам предложат самообслуживаться?
    06.09.2017 17:44
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      Зачем? Организуют поездки из Твери раз в несколько месяцев и вот вам, осташам, щастье во все края!
      06.09.2017 17:53
      0 | 0

      • Эго 
        Тада пущай с Масквы приезжаютЬ...
        06.09.2017 17:58
        0 | 0
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