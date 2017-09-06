Волонтеры ищут мужчину, который 12 лет назад ушел за грибами и пропал

В группе ВПСО «Сова» размещено объявление о пропавшем мужчине. Разыскивается Кудрявцев Евгений Анатольевич (1969 г.р.).

3 июня 2005 года он ушел за грибами в лес в окрестностях деревни Андрейцево Молоковского района Тверской области и с тех пор о нем ничего неизвестно. Как сообщают волонтеры, по свидетельским показаниям мужчина мог направиться в Новгородскую область, в частности в Пестово.

С собой у него не было ни денег, ни документов. В лесу во время поисков были найдены ведро и нож.

Приметы: рост 170-175 см, глаза карие, волосы темно-русые, среднего телосложения.

Особые приметы: носил бороду и усы, родимое пятно на спине.

Одежда: камуфляжный костюм, зеленые резиновые сапоги.

Если что-то известно о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 89036959563, 89106463434 или 102.