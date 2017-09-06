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Волонтеры ищут мужчину, который 12 лет назад ушел за грибами и пропал

06 Сентября 2017 14:23
Автор:

В группе ВПСО «Сова» размещено объявление о пропавшем мужчине. Разыскивается Кудрявцев Евгений Анатольевич (1969 г.р.).

3 июня 2005 года он ушел за грибами в лес в окрестностях деревни Андрейцево Молоковского района Тверской области и с тех пор о нем ничего неизвестно. Как сообщают волонтеры, по свидетельским показаниям мужчина мог направиться в Новгородскую область, в частности в Пестово.

С собой у него не было ни денег, ни документов. В лесу во время поисков были найдены ведро и нож.

Приметы: рост 170-175 см, глаза карие, волосы темно-русые, среднего телосложения.

Особые приметы: носил бороду и усы, родимое пятно на спине.

Одежда: камуфляжный костюм, зеленые резиновые сапоги.

Если что-то известно о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 89036959563, 89106463434 или 102.

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Метки: пропал мужчина пропал лесник розыск
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Комментарии (8)

  • Филин 
    В рабство угнали. Тогда это процветало, хотя и сейчас еще есть такой бизнес.
    06.09.2017 15:06
    0 | 2

    • yoc5ntu9ag6yhz 
      Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
      06.09.2017 19:13
      0 | 0

  • Vojdy 
    А чего родственники так поздно спохватились?
    06.09.2017 15:59
    0 | 0

    • Small19 
      Решили имуществом воспользоваться, а для этого нужно решение суда о признании безвести пропавшим, а для суда нужно: "искали вы его или нет".
      06.09.2017 16:10
      0 | 3

  • TvereZ 
    Возможно, у него уже в новой семье дети в школу ходят )))
    06.09.2017 16:36
    0 | 0

  • kozlik047 
    А за какими грибами он 3 июня ушёл, в это время грибов нет.
    06.09.2017 16:54
    0 | 0

    • Эго 
      Первые грибы в нашей полосе появляются в мае-июне. Называются колосовики.
http://lesnoy-dar.ru/gribi/griby-kolosoviki.html
      06.09.2017 17:22
      0 | 3

  • Бертран 
    Тут явно криминалом попахивает, но за прошествии стольких лет дело распутать будет сложно. Надо родственников трясти- с паршивой овцы хоть шерсти клок.
    06.09.2017 17:36
    0 | 0
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