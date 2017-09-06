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Бывший министр промышленности Тверской области Евгений Вожакин стал одним из топ-менеджеров корпорации Трансмашхолдинг

06 Сентября 2017 13:40
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ОАО "Коломенский завод" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") – крупнейшее предприятие России, специализирующееся в области железнодорожного и энергетического машиностроения - в сентябре получило нового генерального директора. Им стал никто иной как 53-летний Евгений Вожакин - бывший министр промышленности и информационных технологий Тверской области. 

Напомним, в июле текущего года распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени от временного исполнения обязанностей Министра промышленности и информационных технологий Тверской области Евгений Евгеньевич Вожакин был освобождён. Кстати, до 2013 года в течение более чем двух десятков лет он работал на тверском вагонзаводе.  

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Метки: евгений вожакин министр промышленности трансмашхолдинг
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Комментарии (4)

  • romich 
    Охуительно.
    06.09.2017 13:59
    0 | 6

    • yoc5ntu9ag6yhz 
      Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
      06.09.2017 19:13
      0 | 0

  • Ferapont 
    Вагоносборка - рулит..
    06.09.2017 14:19
    0 | 2

    • antiER 
      У нас рулит Руденя. Правда непонятно куда и с  кем.
      06.09.2017 15:57
      0 | 0
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