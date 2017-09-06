Бывший министр промышленности Тверской области Евгений Вожакин стал одним из топ-менеджеров корпорации Трансмашхолдинг

ОАО "Коломенский завод" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") – крупнейшее предприятие России, специализирующееся в области железнодорожного и энергетического машиностроения - в сентябре получило нового генерального директора. Им стал никто иной как 53-летний Евгений Вожакин - бывший министр промышленности и информационных технологий Тверской области.

Напомним, в июле текущего года распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени от временного исполнения обязанностей Министра промышленности и информационных технологий Тверской области Евгений Евгеньевич Вожакин был освобождён. Кстати, до 2013 года в течение более чем двух десятков лет он работал на тверском вагонзаводе.