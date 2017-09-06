В Твери открылась фотовыставка «Выборы дело всех и каждого»

В областной библиотеке имени Горького состоялось открытие фотовыставки «Выборы – дело всех и каждого» с участием студентов первого курса Тверского филиала Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте РФ.
Студентов-первокурсников встречали член избирательной комиссии Тверской области Татьяна Крылова и руководитель Центра правовой информации областной библиотеки Елена Плакунова.
Фотовыставка проводится в рамках Дня молодого избирателя и собрана из архивных материалов избирательной комиссии Тверской области. Среди фотографий работы земляков, а также участников мероприятий и акций, избирательной комиссии региона, проводимых на территории Тверской области в период с 2015 по 2017 годы.
Фотоработы собраны по темам и отражают настроение и характер каждого события:
«Единый день голосования» - наблюдение за ходом голосования на избирательных участках, работой членов участковых комиссий, за голосованием избирателей на дому и при использовании вспомогательных средств и материалов для избирателей с инвалидностью; за любознательными малышами и впервые голосующими избирателями.
«Территория выборов» - впечатление и взгляд самих участников акции, отражение живой формы общения юного поколения с земляками разного возраста. Подборка фотографий о важности участия в выборах каждого, личная мотивация к участию в них.
«Выборы президента фестиваля «Нашествие»» - взрослый взгляд на то, как сделать выборы популярными среди тех, кто до сих пор, по статистике, к ним относился прохладно.
«Голосую «ЗА!»» - яркие и запоминающиеся кадры, запечатлевшие позитивных и неравнодушных земляков, с хорошим добрым чувством сопричастности к молодежной инициативе, оставить свой отзыв и пожелание, поделиться мнением и высказать свою точку зрения об избирательном праве.
«Выборы доступны всем» - развитие волонтерского движения в регионе. Все фотографии сделаны самими добровольцами, принявшими участие в проекте по оказанию помощи маломобильным избирателям.
Выставка будет работать до 12 сентября 2017 года.
Комментарии (16)
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Добрая Мышь
06.09.2017 14:19
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BARBAdos
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Добрая Мышь
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BARBAdos
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RSERG
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Эго
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Uylo_Yobannen
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Житель подземелья
06.09.2017 17:37
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