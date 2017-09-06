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В Твери открылась фотовыставка «Выборы дело всех и каждого»

06 Сентября 2017 13:31
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Фоторепортаж

В областной библиотеке имени Горького состоялось открытие фотовыставки «Выборы – дело всех и каждого» с участием студентов первого курса Тверского филиала Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте РФ.

Студентов-первокурсников встречали член избирательной комиссии Тверской области Татьяна Крылова и руководитель Центра правовой информации областной библиотеки Елена Плакунова.

Фотовыставка проводится в рамках Дня молодого избирателя и собрана из архивных материалов избирательной комиссии Тверской области. Среди фотографий работы земляков, а также участников мероприятий и акций, избирательной комиссии региона, проводимых на территории Тверской области в период с 2015 по 2017 годы.

Фотоработы собраны по темам и отражают настроение и характер каждого события:
«Единый день голосования» - наблюдение за ходом голосования на избирательных участках, работой членов участковых комиссий, за голосованием избирателей на дому и при использовании вспомогательных средств и материалов для избирателей с инвалидностью; за любознательными малышами и впервые голосующими избирателями.

«Территория выборов» - впечатление и взгляд самих участников акции, отражение живой формы общения юного поколения с земляками разного возраста. Подборка фотографий о важности участия в выборах каждого, личная мотивация к участию в них.

«Выборы президента фестиваля «Нашествие»» - взрослый взгляд на то, как сделать выборы популярными среди тех, кто до сих пор, по статистике, к ним относился прохладно.

«Голосую «ЗА!»» - яркие и запоминающиеся кадры, запечатлевшие позитивных и неравнодушных земляков, с хорошим добрым чувством сопричастности к молодежной инициативе, оставить свой отзыв и пожелание, поделиться мнением и высказать свою точку зрения об избирательном праве.

«Выборы доступны всем» - развитие волонтерского движения в регионе. Все фотографии сделаны самими добровольцами, принявшими участие в проекте по оказанию помощи маломобильным избирателям.

Выставка будет работать до 12 сентября 2017 года.

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Метки: избирком фотовыставка
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Комментарии (16)

  • horton 
    "Тверской филиал Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте РФ" - длинненькое какое название уч.зав....
    06.09.2017 13:57
    0 | 0

    • antiER 
      У нас теперь и такой ВУЗ есть?  А на кого там учат?
      06.09.2017 16:01
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        в РАНХиГС учат в первую очередь на чинуш, почти каждый чинуша имеет диплом этой шараги, чаще всего - заочный. У нас есть их филиал, летом где-то на остановке видел их рекламу.
        06.09.2017 17:32
        0 | 1

  • BARBAdos 
    выборы в РФ - это выбирать кто из 5 пида,,сов самый лучший... Каждый кто идет на выборы осознанно или неосознанно поддерживает существующий режим коррупции и лжи. Ваш конкретный голос ничего не решает - все равно "выберут" того, кого сочтут нужным, режиму лишь нужна явка для легитимизации этих "выборов", хотя при желании они и явку поднимут, хотя это более сложно и палевно...
    06.09.2017 14:05
    1 | 1

    • antiER 
      Явка то как раз им и не нужна.
Кто они? " выберут того, кого сочтут нужным". Электорат который придет на выборы, тот и выберет. Причем за очень явным преимуществом. Интересно только узнать цифру против всех.
      06.09.2017 16:03
      0 | 2

      • BARBAdos 
        явка как раз им очень нужна - низкая явка это показатель отсутствия веры граждан в честные выборы, да и вообще доверия к власти. "Они" - это властная вертикаль, в которую входит царь, федеральные органы власти, наместники от губера до глав районов и т.д. - все они скреплены партийными интересами ЕдРа, ее партийные лидеры вырабатывают стратегию и тактику, которые переносятся в регионы. К примеру, каждый губер знает, что плохие показатели на выборах в его регионе (низкая явка ,низкий % у едра) - это показатель плохой работы. Поэтому на выборах действуют различными способами, чтобы эти показатели улучшить, не брезгую и фальсификациями... Т.е. если сгоняют бюджетников на участки, то они голосуют за нужного кандидата, обеспечивая "им" нужный результат. Хотя учитывая уровень работы СМИ и изначально неравные условия у кандидатов, лохторат может и сам протащить нужного кандидата, и никаких каруселей не понадобится...
        06.09.2017 17:13
        0 | 0

    • Житель подземелья 
      Накой им явка при отсутствии нижнего порога ее самой? Придут 100 избирателей, за 500 ры каждый выберут пЕдРосов 70% большинством и всем пох.
      06.09.2017 17:34
      0 | 0

  • 1234@1234 
    Выборы это когда "ослы" голосуют за "козлов".
    06.09.2017 14:09
    1 | 4

  • Добрая Мышь 
    а вот возник опрос - расскажите люди добрые, кому нынешние депутаты и как помогли за время своего правления. А то пишут все красиво. а по факту нуль. я вот могу рассказать про сотоварищей Холодова - просила помочь с установкой корта для спорта или хоть тренажеров каких - тишина. А вот товарищ Морозов мое обращение  к нему после приема в начале апреля отправил по месту назначения как раз перед выборами. про сотоварищей Ануфриева сказать нечего - непонятно зачем люди, которые проблем затверечья вообще не знают, идут от этого округа. Девушке так еще вообще диплом бы получить надо, а не баллотироваться. Да и Ануфриев - песочка на площадку аккурат перед выборами привез
    06.09.2017 14:19
    1 | 0

    • BARBAdos 
      у нас вертикаль власти в стране выстроена, поэтому местные депутаты (как и федеральные) практически ничего не решают, они исполняют примерно такие же функции, как монархи в конституционных монархиях - они вроде формально считаются главами государств, а по сути только корону на башке носят и подписывают все, что им отдают. Вот и наши парламентарии - также формально голосуют за спущенные сверху законы, также формально утверждают руководителей исполнительной власти. Поэтому трудно ожидать от депутатов помощи конкретной - они не для этого в депутаты шли, у них совсем другая функция. Если хотите конкретной помощи, то надо обращаться в исполнительную власть - администрацию области (города), у них есть реальные рычаги власти, а также они деньгами распоряжаются...
      06.09.2017 14:29
      1 | 0

      • Добрая Мышь 
        ну здрасьте! У каждого из депутатов есть приемные дни, когда они принимают граждан и по итогам сами отправляют запросы в администрацию. Также они сами решают куда свой мильон потратить. И опять же - коли ты баллотируешься по определенному округу - так будь добр. чтобы люди дела твои по этому округу знали, а ты проблемы этого округа знай и решай
        06.09.2017 14:46
        0 | 0

        • BARBAdos 
          запросов они могут хоть тыщами отправлять, но все это формальность в большинстве случаев. Нет у них рычагов воздействия на исполнительную власть (если только по партийной линии накАпать). А так как администрация с думой у нас в одной лодке, поэтому и механизмы контроля не работают.

ЗЫ У нас люди про свалки и прочую шелупонь президенту звонят, т.к. никто кроме него помочь не может, а вы на какого то местного депутата надежды возлагаете...
          06.09.2017 14:56
          0 | 4

    • RSERG 
      Я ни нашего депутата, ни его дел не разу не видел. И по моему у нас депутат как раз Холодов.  Так что долой холодовых из думы!!!!!!!
      06.09.2017 16:10
      0 | 1

      • Эго 
        Если бы не Добрый Крот, вы быи фамилии Холодов и Цаголов и не слышали )
        06.09.2017 17:16
        0 | 1

        • Uylo_Yobannen 
          Вот тоже подумал, что всякие цаголовы-холодовы должны бы Крота грошиками подогреть, за популяризацию среди прогрессивной обчественности.
          06.09.2017 17:49
          0 | 0

      • Житель подземелья 
        а они туда не для вашего блага и идут. туда идут либо бизнесмены для преференций своему бизнесу, либо просто наворовать бабло себе (лучше еще и на пару поколений вперед).
        06.09.2017 17:37
        0 | 1
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