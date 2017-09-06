В Тверьэнерго выполнение ремонтной программы идет с превышением плановых показателей

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за семь месяцев 2017 года. Выполнение мероприятий идет в соответствии с намеченным графиком.

К середине августа энергетики комплексно отремонтировали 852 км ВЛ 0,4-110 кВ, что на 4,6% превышает показатели календарного плана. Отремонтированы такие важные объекты как: ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор в Калининском районе, ПC 35/10кВ Красный Городок, ПС 110/10кВ Зобнино, ПC 110/10кВ Манихино и другие. На 190% выполнен план по ремонту силовых трансформаторов 1-3 габаритов, и на 122% - ремонт комплектных трансформаторных подстанций (КТП) в сельских населённых пунктах. В рамках ремонтной программы за 7 месяцев текущего года на ремонт электрооборудования было потрачено порядка 126 млн. рублей.

Особое внимание по-прежнему уделяется расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. К середине августа календарный план расчистки тверского филиала «МРСК Центра» перевыполнен на 13%.

Всего на проведение ремонтной кампании в 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» направит более 230,2 млн. рублей. До конца года энергетиками будет отремонтировано около 1500 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ, произведен комплексный капитальный ремонт 27 подстанций (ПС) напряжением 35-220 кВ и 442 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-20 кВ. Планируется расчистить и расширить более 2500 га просек.

- Эффективная реализация ремонтной программы является залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода, самого сложного для энергетиков, — пояснил первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Александр Чумаченко. — Энергетиками применяются современные и надежные методы, внедряются инновационные энергосберегающие технологии и оборудование, что позволяет обеспечить надежную работу электросетевого комплекса Тверского региона в период зимнего максимума температур.