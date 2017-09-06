Под Тверью найдено тело женщины

3 сентября в кооперативе № 2в деревне Бобачево Калининского района найдено тело неизвестной женщины. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова», требуется опознание, разыскиваются родственники погибшей.

На вид 35-40 лет, рост 168-170 см.

Одежда: черная ветровка, футболка с рисунком в виде цветка, черные легинсы на резинке, серые кеды с белой подошвой.

Если вы располагаете информацией об указанной женщине, просьба звонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.