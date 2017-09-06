tvernews.ru
06 сентября Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Под Тверью найдено тело женщины

06 Сентября 2017 13:00
Автор:

3 сентября в кооперативе № 2в деревне Бобачево Калининского района найдено тело неизвестной женщины. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова», требуется опознание, разыскиваются родственники погибшей.

На вид 35-40 лет, рост 168-170 см.

Одежда: черная ветровка, футболка с рисунком в виде цветка, черные легинсы на резинке, серые кеды с белой подошвой.

Если вы располагаете информацией об указанной женщине, просьба звонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тело женщины труп женщины
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • below 
    д. Бобачёво - это же черта города, в мкр. Чайка, или есть ещё одна д. Бобачёво?
    06.09.2017 15:39
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Накипело

2017-09-04 22:23
48

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
44

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

2017-09-04 12:51
38

Мелочь, а неприятно: в магазине округляют сумму в большую сторону

2017-09-05 10:34
36

Для Твери разработают концепцию благоустройства знаковых улиц и площадей

2017-09-06 10:08
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100