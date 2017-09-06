В Бологовском районе починили мост после обращения гражданина в прокуратуру

Прокуратура установила, что пешеходный мост через озеро Бологое обслуживает предприятие «ДорСервис». Проверка выявила ненадлежащее содержание пешеходного моста, а именно в некоторых местах спилено перильное ограждение.

- Выявленные недостатки препятствуют безопасной эксплуатации пешеходного моста через озеро Бологое, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, сохранность муниципального имущества, – сообщает ведомство, - в целях устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором директору муниципального унитарного предприятия внесено представление, которое рассмотрено, проведен ремонт перильного ограждения. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

