В Селигер выпустили почти 9 тысяч мальков стерляди

6 сентября губернатор Игорь Руденя проводит рабочий день в Осташковском городском округе. Главным событием программы стал выпуск 8911 штук молоди стерляди в озеро Селигер. Вместе с главой региона в мероприятии по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов приняли участие представители Московско-Окского территориального управления Росрыболовства

- Мы планируем продолжать мероприятия по зарыблению водоемов. Кроме того, совместно с федеральным центром обсуждаем вопрос делегирования или совместного исполнения полномочий по рыбоохране и природопользованию, - сказал Игорь Руденя.

Мальки, выпущенные в Селигер, выращены на Конаковском заводе по осетроводству. В августе текущего года здесь был открыт новый цех по производству малька и молоди осетровых рыб. Заявленная мощность – до 1,2 млн мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала. Инвестиции в проект составили более 135 млн рублей.

- В 60-е – 70-е годы в Селигер запускали угря, который стал одним из брендов этой территории. Надеюсь, что стерлядь завоюет такую же популярность, - отметил глава Святосельского сельского поселения Осташковского района Владимир Степанов.

- Дело очень хорошее, как рыбак я это только приветствую. Из стерляди получается отличная уха, которую любят на Селигере, - добавил глава Замошского сельского поселения Осташковского района Валентин Прокофьев.

Селигер – самый крупный естественный водоем Тверской области, его площадь – более 22,1 тыс. га. За последние пять лет промысловый запас всех видов рыб в озере составил 1205 т, из них леща – 713 т, судака – 44 т, щуки – 25 т, плотвы – 103 т, окуня – 147 т.

В настоящее время рыбоводческие хозяйства и предприятия могут воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за 5 лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены и из бюджета Тверской области. Со следующего года эта мера поддержки будет расширена.