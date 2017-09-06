В Тверской области житель Подмосковья напал на женщину, надругался над ней и похитил документы

Житель Дубны Московской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ (разбойное нападение, совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, похищение документов, покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).

Как сообщает СКР по Тверской области, 15 октября 2016 года на территории Кимрского района мужчина совершил в отношении женщины 1977 года рождения разбойное нападение, иные действия сексуального характера с применением насилия, похищение документов и покушение на убийство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.