В Твери «Лада Гранта» врезалась в ограждение

5 сентября на ул. Софьи Перовской 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие - направляющее пешеходное ограждение.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, медицинское освидетельствование на состояние опьянение проводилось в ГБУЗ ТО КНД, результат будет завершен после химико-токсикологического исследования биологического объекта.

Медики осмотрели водителя на месте и отпустили.