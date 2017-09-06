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Для Твери разработают концепцию благоустройства знаковых улиц и площадей

Для Твери разработают концепцию благоустройства знаковых улиц и площадей - ТИА
06 Сентября 2017 10:08
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Консалтинговое бюро Москвы «Стрелка» разработает проекты благоустройства для города. Среди работ компании КБ «Стрелка» - методическое сопровождение программы «Моя улица» в Москве. В частности, консалтинговое бюро разработало новые стандарты благоустройства, разделив улицы по 10 типам: магистральные, пешеходные, улицы местного значения, а также уникальные, требующие индивидуальных подходов к благоустройству.

КБ «Стрелка» совместно с Фондом единого института развития в жилищной сфере разрабатывает дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России. Первые мероприятия будут проведены уже в 2017 году, следующие этапы запланированы на 2018-22 годы. Цель проекта – создание нового облика российских городов.

В Твери объектами благоустройства выбраны знаковые улицы и площади города, зелёные зоны. Их планируется связать в единую сеть пешеходного пространства. В планах консалтингового бюро преобразить такие территории, как набережная Афанасия Никитина, Тверская площадь, Театральный проезд, фрагмент бульвара Радищева, фрагмент улицы Вольного Новгорода и улицы Трёхсвятской, улица Новоторжская, Советская площадь и улица Володарского.

Среди принципов, согласно которым будут разработаны проекты, в первую очередь – идентичность города. Поэтому перед началом работы специалисты КБ «Стрелка» изучили культурный контекст Твери. Также были проведены исследования, которые помогли выявить самые популярные среди горожан объекты.

Анализ плотности фотофиксации показал, что чаще всего горожане делают снимки на Советской площади, в Городском саду, около цирка и на пешеходном отрезке Трёхсвятской улицы.

 

Также была составлена карта восприятия общественных пространств горожанами, проведён анализ пешеходной активности.

КБ «Стрелка» предлагает создать новые и расширить старые пешеходные маршруты, проложить дополнительные велодорожки, чтобы усилить связь центра города с новой застройкой. Также предлагается обратить внимание на визуальное восприятие знаковых объектов города.

Специалисты советуют поработать над видом на памятник Ленина со стороны улицы Трёхсвятской: должно быть зеркальное озеленение улицы с двух сторон, оптимизированное местоположение рекламных щитов и опор освещения.

Помимо предложений по созданию зон отдыха, озеленению города и реорганизации схемы движения транспорта, КБ «Стрелка» предлагает решения по освещению улиц и знаковых объектов города. С помощью подсветки планируется подчеркнуть основные пешеходные аллеи, исторические здания, также предполагается использовать ландшафтную подсветку крон деревьев и разработать концепцию освещения водной формы фонтана.

Предложения КБ «Стрелка» собраны в презентации, которая размещена на сайте tver.ru, сообщает
Управление информации Администрации города Твери.

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Метки: благоустройство города концепция благоустройства тверь Консалтинговое бюро Москвы «Стрелка»
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Комментарии (29)

  • bae99 
    Своих мозгов не хватает?
    06.09.2017 10:27
    0 | 7

    • Остап Бендер 
      Так это баш на баш у них будет! Они уже предлагают переименовать улицу Вагжанова в Московский проспект в знак того что Москва дороги делает.
      06.09.2017 12:00
      0 | 1

  • Ferapont 
    Надеюсь оплата услуг Ыкспертов пойдет из личного кармана господина Огонькоффа.
Бюджет Твери не пострадает.
А то от свалившего десантника и так дыра в 300 лямов за смету на мифический Западный мост.
    06.09.2017 10:28
    1 | 9

  • Mitrij 
    Почему бы просто не написать: "Найден способ отжать внезапно обнаруженные излишки бюджета"?
    06.09.2017 10:31
    0 | 10

  • nikls 
    Уничтоженные остановки не сделаны, куча не центральных улиц не отремонтирована, Речной не восстановлен, парк Победы в убогом состоянии,  итд итп, а они все играются. 
Сделали бы хоть то, что имеем!
Проекты придумывать у нас любят, а вот выполнять нет.
    06.09.2017 10:44
    0 | 13

  • Greeen 
    Вообще-то Стрелка контора весьма уважаемая. Это радует.
    06.09.2017 10:44
    4 | 4

    • Proletary 
      Деньги за непровал Провала уйдут кому надо?
      06.09.2017 10:50
      0 | 7

  • ДеД 
    Прошу обнародовать штатное расписание администраций: Тверской городской и Тверской областной (с указанием зарплат, естественно).
Ну, всё!
Прощайте!
    06.09.2017 10:57
    0 | 6

    • Эго 
      Чё эт "прощайте"? Напрасно надеетесь, что ваш комариный писк примут всерьез...
      06.09.2017 11:52
      0 | 2

      • ДеД 
        А почему-  нет?
        06.09.2017 12:11
        0 | 0

        • Эго 
          А на вашей дедовой памяти были прецеденты, когда власти публиковали свои зарплатные квиточки? Настоящие, с конвертиками. Несмотря на "просьбы" различного рода правозащитников...
          06.09.2017 12:28
          0 | 0

  • jazz-y 
    А нельзя как-то и переферийные улицы "разработать", а то пока до знаковых и посещаемых доберешься - все ноги переломаешь.
    06.09.2017 11:00
    0 | 9

    • Эго 
      Нельзя. Тут же прямая связь, где ходят и фотают - там улучшают, а где не ходят и не фотают - там и улучшать незачем. Тротуары разбиты, как после бомбежки, не пройти- не проехать? Значит, там никто не ходит. Значит, тратить бюджетные средства бессмыленно. Логично?))
      06.09.2017 11:35
      0 | 4

      • jazz-y 
        Лучше бы они вытаскивали фотографии не из соцсетей, а из обращений жителей в администрацию по вопросам благоустройства - было бы куда интереснее и ближе к теме.
        06.09.2017 11:38
        0 | 3

        • Эго 
          Так с письмами работать надо, а в СС - развлекаться в рабочее время и за зарплату.
          06.09.2017 11:49
          0 | 1

  • antiER 
    Зашибись, по наиболее фотографируемым местам расставляют приоритеты по благоустройству города. 
А как они определяли эти места? По интенсивности пользования соц. сетями?
    06.09.2017 11:16
    0 | 4

    • fen 15 
      Ну как известно у нас один ценитель прекрасного в Твери есть, в Оснабрюке живёт. Москвичей любит спасу нет.
      06.09.2017 11:39
      0 | 2

  • fen 15 
    Тверь платит последнюю дань Москве. Неужели нет местных специалистов, что за бред. Надо то что есть привести в порядок, а то что есть развалится, а на воплощение проектов нужны большие деньги, а их как мы знаем нет.
    06.09.2017 11:34
    0 | 3

    • Greeen 
      А какая разница москвичи это делали или местные? Кстати, такого уровня специалистов в Твери просто нет. 
Посмотрел презентацию. Очень даже здорово сделано. Если хоть малая часть этого воплотится будет здорово.
      06.09.2017 11:46
      3 | 0

      • Эго 
        Ключевое слово "если".
        06.09.2017 11:50
        0 | 4

        • Greeen 
          Ну что за народ-то у нас? Город ничего не делает - все недовольны... Только сделали первый шаг в правильную сторону - сразу вопли про распил и бабкенпиздунг
          06.09.2017 11:57
          3 | 0

          • Эго 
            Потому что первые шаги у нас сделаны. И сразу во все стороны. В итоге, остаемся на месте, только поглубже увязаем.
            06.09.2017 12:32
            0 | 3

          • antiER 
            А я считаю, что в неправильную сторону. И не шаги у нас сделаны, а так, зыркание по сторонам и накидывание бредовых популистских идей. Назовите хоть один шаг Рудени полезный для области, и Твери в частности.
            06.09.2017 12:45
            0 | 1

            • Эго 
              Вы с Greeen-ом просто не договорились о терминологии. То, что вы называете популистским вбросом, для него - первый шаг в нужном направлении.
              06.09.2017 12:51
              0 | 0

  • Житель подземелья 
    То есть на убитые дороги, сети и прочую инфраструктуру нам глубоко, мы будем красоту наводить? Не, я в курсе, что строительство потемкинских деревень есть давняя традиция российского руководства всех уровней, но может сначала разруху в том же ЖКХ ликвидируем?
    06.09.2017 12:07
    0 | 2

    • mednoe521 
      чёрную дыру ликвидировать не возможно!
      06.09.2017 12:15
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        ну в СССР каким-то образом умудрялись содержать инфраструктуру в более-менее приличном состоянии, а нынче вроде как технологии дальше шагнули. Другое дело, шо тырят нынче в несоизмеримо больших масштабах, но на это у нас как бы куча всяких разных ведомств есть, живущих за счет налогоплательщиков.
        06.09.2017 12:28
        0 | 2

  • Old_man 
    Сделала же девочка дипломный проект реконструкции Речного вокзала.
А почему бы на строительном факультете политехнического университета среди студенческих тем курсовых и дипломных проектов не давать, в том числе, и реальные темы по благоустройству улиц Твери? И городу была бы польза, и авторам проектов было бы престижно увидеть реализацию плодов своего труда.
    06.09.2017 12:09
    0 | 6

    • Эго 
      Это чё, забесплатно, безоткатно? Да вы, батенька, государственные устои подрываете и все скрепы рушите. Это даже хуже, чем постить в ВК.
      06.09.2017 12:35
      0 | 2
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