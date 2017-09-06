Для Твери разработают концепцию благоустройства знаковых улиц и площадей

Консалтинговое бюро Москвы «Стрелка» разработает проекты благоустройства для города. Среди работ компании КБ «Стрелка» - методическое сопровождение программы «Моя улица» в Москве. В частности, консалтинговое бюро разработало новые стандарты благоустройства, разделив улицы по 10 типам: магистральные, пешеходные, улицы местного значения, а также уникальные, требующие индивидуальных подходов к благоустройству.

КБ «Стрелка» совместно с Фондом единого института развития в жилищной сфере разрабатывает дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России. Первые мероприятия будут проведены уже в 2017 году, следующие этапы запланированы на 2018-22 годы. Цель проекта – создание нового облика российских городов.

В Твери объектами благоустройства выбраны знаковые улицы и площади города, зелёные зоны. Их планируется связать в единую сеть пешеходного пространства. В планах консалтингового бюро преобразить такие территории, как набережная Афанасия Никитина, Тверская площадь, Театральный проезд, фрагмент бульвара Радищева, фрагмент улицы Вольного Новгорода и улицы Трёхсвятской, улица Новоторжская, Советская площадь и улица Володарского.

Среди принципов, согласно которым будут разработаны проекты, в первую очередь – идентичность города. Поэтому перед началом работы специалисты КБ «Стрелка» изучили культурный контекст Твери. Также были проведены исследования, которые помогли выявить самые популярные среди горожан объекты.

Анализ плотности фотофиксации показал, что чаще всего горожане делают снимки на Советской площади, в Городском саду, около цирка и на пешеходном отрезке Трёхсвятской улицы.

Также была составлена карта восприятия общественных пространств горожанами, проведён анализ пешеходной активности.

КБ «Стрелка» предлагает создать новые и расширить старые пешеходные маршруты, проложить дополнительные велодорожки, чтобы усилить связь центра города с новой застройкой. Также предлагается обратить внимание на визуальное восприятие знаковых объектов города.

Специалисты советуют поработать над видом на памятник Ленина со стороны улицы Трёхсвятской: должно быть зеркальное озеленение улицы с двух сторон, оптимизированное местоположение рекламных щитов и опор освещения.

Помимо предложений по созданию зон отдыха, озеленению города и реорганизации схемы движения транспорта, КБ «Стрелка» предлагает решения по освещению улиц и знаковых объектов города. С помощью подсветки планируется подчеркнуть основные пешеходные аллеи, исторические здания, также предполагается использовать ландшафтную подсветку крон деревьев и разработать концепцию освещения водной формы фонтана.

Предложения КБ «Стрелка» собраны в презентации, которая размещена на сайте tver.ru, сообщает

Управление информации Администрации города Твери.