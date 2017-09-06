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В Тверской области грабителя нашли по записям камер видеонаблюдения

06 Сентября 2017 09:52
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3 сентября в полицию поступило от директора одного из сетевых магазинов города Удомли. Он рассказал, что из торгового зала неизвестный мужчина открыто похитил алкоголь.

Злоумышленник вошел в помещение торгового зала и со стеллажа похитил четыре бутылки. На неоднократные требования администратора остановиться и оплатить товар мужчина не реагировал.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на парковке торгового центра. По видеозаписям вычислил нарушителя, им оказался житель  Удомельского района 1995 года рождения.

Молодой человек свою вину полностью признал и пояснил, что очень хотел выпить, а денег на спиртное не было.   

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: грабёж тверская область украл алкоголь
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