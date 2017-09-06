Во Ржеве Ford столкнулся с Hyundai, а затем сбил пешехода на тротуаре

Во Ржеве 5 сентября в 14.25 на регулируемом перекрестке ул. Ленина – ул. Бехтерева 49-летний водитель машины Ford Transit при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся со встречного направления прямо автомобилю Hyundai ix35. После столкновения Ford выехал за пределы проезжей части дороги и на тротуаре наехал на 48-летнюю женщину. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Также в ДТП пострадала 45-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, после оказания медицинской помощи она была отпущена.