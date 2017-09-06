В Твери затопило железнодорожный вокзал

Эти фотографии появились Вконтакте в группе "Увидено в Твери". Ночной дождь затопил подземный переход к перрону. Автор поста предупреждает: "Не забудьте с собой взять лодку резиновые сапоги".
А так выглядело утром 6 сентября кольцо в Южном
Эти фотографии появились Вконтакте в группе "Увидено в Твери". Ночной дождь затопил подземный переход к перрону. Автор поста предупреждает: "Не забудьте с собой взять лодку резиновые сапоги".
А так выглядело утром 6 сентября кольцо в Южном
|2017-08-30 13:43
|2017-08-30 17:33
|2017-08-31 21:00
|2017-09-01 08:54
|2017-08-30 14:17
|2017-09-05 10:12
|2017-09-04 18:32
Комментарии (11)
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antiER
06.09.2017 11:24
2
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0
Эго
06.09.2017 11:27
0
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2
antiER
06.09.2017 11:29
0
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Mitrij
Прикрепленные видео:
Прикрепленное видео
06.09.2017 11:32
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Эго
Прикрепленные изображения:
06.09.2017 11:46
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3
Mitrij
Прикрепленные изображения:
06.09.2017 12:05
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