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В Твери затопило железнодорожный вокзал

В Твери затопило железнодорожный вокзал - ТИА
06 Сентября 2017 09:30
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Фоторепортаж

Эти фотографии появились Вконтакте в группе "Увидено в Твери". Ночной дождь затопил подземный переход к перрону. Автор поста предупреждает: "Не забудьте с собой взять лодку резиновые сапоги".

А так выглядело утром 6 сентября кольцо в Южном

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Метки: дождь затопило железнодорожный вокзал
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Комментарии (11)

  • Бертран 
    Природа даёт нам урок за уроком, но мы не в силах противостоять её капризам. Мы еще легко отделались, господа, в США десятки тысяч людей страдают от урагана Ирма, они лишились крова, средств к существованию и веры властям. У нас не так- у нас судьба каждого человека взята под особый контроль- никто не забыт и не обойдён.
    06.09.2017 09:48
    6 | 3

    • bae99 
      Никто не забыт и не обойдён - досье на каждого ведём...
      06.09.2017 09:52
      0 | 9

  • TvereZ 
    Тиа, учитесь пейсать Настоящiя Жолтыя Загойловки:
Взаимопомощь вокзалов!
Ж/д вокзал взял на себя часть обязанностей Речного!
)))
    06.09.2017 09:53
    1 | 4

    • Эго 
      )) У меня тоже сразу после прочтения этой новости возникла такая же мысль о взаимозаменяемости  ж/д и речного вокзалов.
      06.09.2017 11:25
      0 | 1

  • Mitrij 
    Для пассажиров и прочих посетителей сего места.
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    06.09.2017 10:36
    0 | 1

  • antiER 
    На фотках просто мокрый пол, причем не со стороны города. Аффтору просто писать хочется.
    06.09.2017 11:24
    2 | 0

    • Эго 
      В смысле, автор новости является автором половодья в ж/д переходе? Это ж сколько арбузов надо было съесть?
      06.09.2017 11:27
      0 | 2

      • antiER 
        Он всю ночь пиво пил)
        06.09.2017 11:29
        0 | 0

        • Mitrij 
          "Всю ночь пил пиво". Это так?
          Прикрепленные видео:
          Прикрепленное видео
          06.09.2017 11:32
          0 | 0

          • Эго 
            Это вот так: 
"Потолкавшись немного на фестивале, мы отправились ужинать в элитный Restaurant Les Brigittines "Au Marches de la Chapelle". На площадке фестиваля туалетов не было, но были в переулках, а воспользовались мы вот таким чисто мужским заведением расположенным прямо на одной из улиц города (и это еще закрытый вариант, есть вообще без ограждения - столб в котором слив и вокруг несколько писсуаров)."  http://paul-egorov.livejournal.com/89389.html
            Прикрепленные изображения:
            06.09.2017 11:46
            0 | 3

            • Mitrij 
              Геннадий Петрович одобряет.
              Прикрепленные изображения:
              06.09.2017 12:05
              0 | 0
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