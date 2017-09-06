В Твери затопило железнодорожный вокзал

Эти фотографии появились Вконтакте в группе "Увидено в Твери". Ночной дождь затопил подземный переход к перрону. Автор поста предупреждает: "Не забудьте с собой взять лодку резиновые сапоги".

А так выглядело утром 6 сентября кольцо в Южном