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В Тверской области осудили мужчину за посты Вконтакте

06 Сентября 2017 09:16
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Ржевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, 1968 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждении ненависти и вражды к группе лиц по признаку национальности и отношения к религии".

С 9 ноября 2015 по 30 апреля 2016 подсудимый на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, содержащие текстовые и изобразительные высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности и отношения к религии, а также высказывания о превосходстве и неполноценности человека по признакам национальности и отношения к религии.

Ржевский городской суда приговорил мужчину к 2 годам условного срока.

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Метки: осудили за посты Вконтакте Ржев. разжигание ненависти
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Комментарии (7)

  • DenBlldenn 
    За правду посадили... теперь так.
    06.09.2017 10:15
    0 | 3

  • ДеД 
    Что, русских православных гнобил? Тогда правильно.
    06.09.2017 10:18
    0 | 1

  • леха мамонтов 
    37г
    06.09.2017 10:34
    0 | 0

  • nikls 
    У нас правительственные мужы постоянно с экрана практически призывают к вражде и ненависти то к Украинцами, то к Игиловцами, то к Американцам. И не чё.
    06.09.2017 10:36
    0 | 2

  • Beqbmak 
    Надо запретить выход в сеть..за выход в интернет 10 ку  сразу заживем. ...
    06.09.2017 10:51
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      Ну почему сразу так жестко? Оставить сайты партии, Царя, центральных информагентств и хватит, будет как в КНДР - теплый ламповый обособленный интернет (хотя интернетом это назвать будет уже нельзя, скорее локалка в масштабах страны).
      06.09.2017 11:45
      0 | 0

  • mednoe521 
    Возбуждай, не возбуждай, а если она есть, то никуда не денется. Только накапливаться будет. И против судебной системы тоже. Это Жирику можно всякую х...ю нести с экранов ТВ, Соловьёву, Киселю, Кадырову, а простым гражданам нельзя.
    06.09.2017 12:07
    0 | 1
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