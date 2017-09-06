В Тверской области осудили мужчину за посты Вконтакте

Ржевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, 1968 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждении ненависти и вражды к группе лиц по признаку национальности и отношения к религии".

С 9 ноября 2015 по 30 апреля 2016 подсудимый на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, содержащие текстовые и изобразительные высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности и отношения к религии, а также высказывания о превосходстве и неполноценности человека по признакам национальности и отношения к религии.

Ржевский городской суда приговорил мужчину к 2 годам условного срока.