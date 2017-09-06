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В Твери устанавливают детские площадки на придомовых территориях

В Твери устанавливают детские площадки на придомовых территориях - ТИА
05 Сентября 2017 21:05
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Фоторепортаж

В Твери появляются новые детские площадки. Их устанавливают во дворах многоквартирных домов во всех районах города.

Детские площадки состоят из нескольких элементов: горка, песочница, различные виды качелей, скамейка и урна. Предварительно в различных дворах проходили встречи с жильцами, на которых решалось, нужна ли людям такая площадка и куда её лучше поставить. В микрорайоне "Юность" карусели появятся сразу по нескольким адресам: на Молодёжном бульваре около домов 1, 14, на улице Фрунзе возле домов 20 и 16 и на улице Седова во дворе дома №55 и домов №1б, 1в, 1г.

- С домов на улице Седова 1а, 1б, 1в поступали многочисленные обращения граждан о том, чтобы установить здесь какое-либо детское оборудование. Раньше здесь всегда была площадка, но потом она разрушилась, и детям приходится уходить ближе к Горбатому мосту, где есть хотя бы какие-то детские элементы, - рассказала начальник отдела администрации Заволжского района Ольга Грац.

На Седова 1б, 1в, 1г площадку устанавливали в начале недели. Предварительно на территории скосили траву и убрали мусор.

- Здесь будет место притяжения и маленьких детей, и ребят постарше. В следующем году мы планируем разместить здесь турники для занятий спортом, а также в центре территории – волейбольную площадку, - рассказал депутат Тверской городской Думы Сергей Панчин.

Ещё одну площадку устанавливают во вторник в Московском районе рядом с домом №17 на улице Терещенко. Представители общественности помогают жильцам контролировать, чтобы все элементы были надёжно закреплены.

- Такие детские площадки стимулируют детей больше времени проводить на улице, на свежем воздухе. И это, с одной стороны, укрепляет их здоровье, а с другой помогает найти общий язык с другими ребятами, научиться дружить, - уверен член Общественной палаты Вячеслав Цаголов.

Провести время на свежем воздухе и познакомиться с соседями тверитяне могут и на праздниках двора. В микрорайоне Юность такое мероприятие прошло на стадионе рядом со школами №7 и №15. Здесь концерт совместили со спортивными соревнованиями.

- Это очень здорово, что школьники начинают учебный год вместе со спортом, - поделилась своим мнением заместитель главного врача Областной клинической больницы Наталья Павлюк. – Спорт – это профилактика всех болезней, причём он не только помогает укреплять здоровье, но и повышает успеваемость детей.

В начале сентября праздники дворов пройдут во всех районах города.

Управление информации Администрации города Твери.

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Метки: детские площадки
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Комментарии (12)

  • RSERG 
    На сколько я помню, у нас массово детские площадки устанавливают перед выборами. К чему бы это?
    05.09.2017 21:53
    0 | 4

    • babayka69 
      К тому, что делается это под эгидой одной известной партии
      05.09.2017 22:30
      0 | 2

    • DenBlldenn 
      Неужели к выборам?
      05.09.2017 23:21
      0 | 0

    • roma12com 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      06.09.2017 00:34
      0 | 0

  • bk1dpnd654cv8 
    Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://kachook.blogspot.com
    05.09.2017 22:04
    2 | 0

  • brazi 
    И тренажеры в каждый двор.
    05.09.2017 22:59
    0 | 0

  • angst_de 
    Когда же интересно эти кандидаты в депутаты бывают на своих рабочих местах?
    05.09.2017 23:16
    0 | 1

  • jazz-y 
    На фото ни один из элементов не установлен - тупо поставлены на землю. Быстренько сфоткались для СМИ и разбежались. Судя по фактурным работникам и спешке в которой всё делается - потом их кое-как закопают без бетонирования основания и оборудования резинового покрытия. Чего стараться, если что-то отвалится или развалится уже будут скидываться жильцы, а за все травмы детей на этом г-не будут отвечать сотрудники УК или ТСЖ (напомню недавнюю новость - https://tvernews.ru/news/223733/ ).

"Детские площадки состоят из нескольких элементов: горка, песочница, различные виды качелей, скамейка и урна." - что из этого Сергей Панчин считает местом притяжения маленьких детей вроде бы понятно, а что для ребят постарше? Скамейка и урна? - в принципе норм досуг, че.
    05.09.2017 23:20
    0 | 2

    • babayka69 
      Это скрытая реклама другой партии с семачками и пивасиком.
      06.09.2017 01:27
      0 | 1

  • AnlimiT 
    У нас от детской площадки остались качели без качель и пару лесенок. Сказали: Сорян, давайте жильцы скидывайтесь-ка вы сами на новую детскую площадку
    05.09.2017 23:42
    0 | 1

  • Алексей 
    На бюджетные деньги, то есть на народные, администрация, тобишь исполнительный орган выполняет свои законные функции. Вопрос, причём тут эти хитрые рожи?
    05.09.2017 23:55
    0 | 0

  • Добрый крот 
    Агитация весьма примитивна. Выражения лиц кандидатов неискренни, фразы не несут ни малейшей смысловой нагрузки, кроме "лошади кушают овёс и сено". Убожество ( ограниченность ) + хитрожопость + наглость = кандидат? Вопрос риторический. Кандидаты, вам самим не стыдно быть такими серо-недалёкими? Вопрос также риторичен.
    06.09.2017 00:03
    0 | 0
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