В Твери устанавливают детские площадки на придомовых территориях

В Твери появляются новые детские площадки. Их устанавливают во дворах многоквартирных домов во всех районах города.

Детские площадки состоят из нескольких элементов: горка, песочница, различные виды качелей, скамейка и урна. Предварительно в различных дворах проходили встречи с жильцами, на которых решалось, нужна ли людям такая площадка и куда её лучше поставить. В микрорайоне "Юность" карусели появятся сразу по нескольким адресам: на Молодёжном бульваре около домов 1, 14, на улице Фрунзе возле домов 20 и 16 и на улице Седова во дворе дома №55 и домов №1б, 1в, 1г.

- С домов на улице Седова 1а, 1б, 1в поступали многочисленные обращения граждан о том, чтобы установить здесь какое-либо детское оборудование. Раньше здесь всегда была площадка, но потом она разрушилась, и детям приходится уходить ближе к Горбатому мосту, где есть хотя бы какие-то детские элементы, - рассказала начальник отдела администрации Заволжского района Ольга Грац.

На Седова 1б, 1в, 1г площадку устанавливали в начале недели. Предварительно на территории скосили траву и убрали мусор.

- Здесь будет место притяжения и маленьких детей, и ребят постарше. В следующем году мы планируем разместить здесь турники для занятий спортом, а также в центре территории – волейбольную площадку, - рассказал депутат Тверской городской Думы Сергей Панчин.

Ещё одну площадку устанавливают во вторник в Московском районе рядом с домом №17 на улице Терещенко. Представители общественности помогают жильцам контролировать, чтобы все элементы были надёжно закреплены.

- Такие детские площадки стимулируют детей больше времени проводить на улице, на свежем воздухе. И это, с одной стороны, укрепляет их здоровье, а с другой помогает найти общий язык с другими ребятами, научиться дружить, - уверен член Общественной палаты Вячеслав Цаголов.

Провести время на свежем воздухе и познакомиться с соседями тверитяне могут и на праздниках двора. В микрорайоне Юность такое мероприятие прошло на стадионе рядом со школами №7 и №15. Здесь концерт совместили со спортивными соревнованиями.

- Это очень здорово, что школьники начинают учебный год вместе со спортом, - поделилась своим мнением заместитель главного врача Областной клинической больницы Наталья Павлюк. – Спорт – это профилактика всех болезней, причём он не только помогает укреплять здоровье, но и повышает успеваемость детей.

В начале сентября праздники дворов пройдут во всех районах города.

Управление информации Администрации города Твери.