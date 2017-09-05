В Бельском районе сельхозкооперативы не оборудовали биотермические ямы

Прокуратура Бельского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения с биологическими отходами. Установлено, что в СПК «Комаровский» и СПК «Турово» в пользовании находятся объекты по утилизации биологических отходов (унифицированные биотермические ямы).

Проверка объектов выявила несоответствие ям требованиям и нормам по их оборудованию и эксплуатации.

В нарушение «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», биотермические ямы по всему периметру не обустроены траншеей необходимой глубины и ширины, не оборудованы помещениями для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов, крышки биотермических ям не заперты на замок, специально назначенное лицо или ветеринарный специалист хозяйства (отделения) приказом не определен.

Кроме того, данные объекты не оборудованы информационным аншлагом, отсутствуют дезинфицирующие средства.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении руководителей СПК «Комаровский» и СПК «Турово» возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

По результатам рассмотрения Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области 2-х руководителей СПК привлекла к административной ответственности, им объявлено предупреждение.