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Николай Валуев приехал в Тверь и рассказал: о казаках, приходе в политику, Навальном и уходе в интернет

Николай Валуев приехал в Тверь и рассказал: о казаках, приходе в политику, Навальном и уходе в интернет - ТИА
05 Сентября 2017 18:48
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Фоторепортаж

Встречали высокопоставленного депутата Госдумы на лестнице у Дома учителя местные парламентарии и общественники. В большом актовом зале ожидали стройные ряды кадетов 16-й школы. После коротких рукопожатий маленьких тверских ладоней с большой валуевской Николай Сергеевич под громкие аплодисменты и вспышки смартфонов вошёл в зал. Кадеты умудрялись и хлопать, и снимать Валуева одновременно.

Николай Сергеевич поднялся на сцену и попросил разрешения присесть. Организаторы встречи вряд ли этой просьбы ожидали, поэтому стул и стол дали, какие были, явно не рассчитанные на столь высоких и весомых (в прямом и переносном смысле) гостей.

Начал боксёр и политик с того, как связана его жизнь с Тверской областью. Связана, как оказалось, крепко – здесь жил крестьянин-дед по отцовской линии. «Поэтому, когда меня зовут вступить в казаки, я отказываюсь – я из крестьянской семьи», - объяснил Николай Валуев раз и навсегда.

Валуев - первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, поэтому обоснованно предположил, что вопросы кадетов будут касаться его темы. И добавил, как она важна: что деревья – это легкие планеты, а леса уничтожаются, в том числе, нечистыми на руку лесорубами.

Но не тут-то было. Во-первых, кадетов мало интересовала экология, а во-вторых, вопросы начали задавать депутаты и общественники. Что кого волнует.

Так, один из депутатов ТГД поинтересовался последними новостями с допинговым скандалом. Валуев объяснил, что скандал получился не допинговым, а политическим, и сейчас Макларен смягчил свои трактовки. Вопрос с зимней паралимпиадой остаётся открытым, так как сборная до сих пор не собрана. И предположил, что и здесь спортсменов ждет «истерия и противодействие».

Второй вопрос, заданный молодогвардейцем, был философским:

- Николай Сергеевич, как вы думаете, что есть общего у политики и спорта?

- Вы сейчас, наверное, где-то на грани, когда готовы заняться политикой, но без спорта уже не можете?! – предположил Валуев причину такого интереса к философии.

И рассказал, начиная с сотворения мира, что политика и спорт – это почти одно и то же: двигательняа активность разгоняет кровь и заставляет лучше двигаться нейроны головного мозга. А политика – это не только умственная активность, но и двигательная. Например, сам депутат за последнее время «намотал по стране многие тысячи километров».

И напоследок дал молодым или потенциальным политикам дельныый совет: во-первых, в политике нужно определиться с темой, в которой вы будете работать (как и выбрать для себя свой вид спорта), а во-вторых, если вам задают вопрос не по вашей теме, медленно, но верно уводите собеседника в «свою».

Наконец, дали слово кадетам. Первый вопрос касался прихода в политику боксёра Валуева.

- Вы знаете, карьера политика начинается со двора. Почти со двора. Я, например, в школе не пел, и не танцевал. Ни то, ни другое не получается до сих пор. Но я никогда не боялся отвечать у доски. Политическая карьера начинается с того, что вы привыкаете к публичности. Во-вторых, это общественная деятельность: любой субботник, извиняюсь за выражение, любая помощь бабушке-пенсионерке.

Объясняя суть политики, спикер привел в пример слова Вячеслава Володина: «Политика – это помогать людям».  

На следующий кадетский вопрос о Навальном Валуев ответил, что не может назвать его деятельность политической. А друзья его 15-летнего сына ходили на митинги на Марсовом поле, чтобы посмотреть, «как полиция и ОМОН будут разгонять эту компанию». Но больше не пойдут, потому что "залихватского махача" не получилось.

Чтобы объяснить что-то выходящей на митинги молодежи, нужно, по мнению Николая Валуева, идти в интернет, потому что молодежь именно там.  

Встреча на этом закончилась и в общем-то, прошла быстро – Николай Валуев торопился на другую точку. В финале было запланировано коллективное фотографирование с кадетами. Несмотря на спешку, кадетам пришлось подождать – коллектвое фотографирование состоялоась после индивидуального с депутатами и общественниками. 

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Метки: валуев валуев в твери
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Комментарии (1)

  • dsmile 
    А что реально полезного для Россиян сделал депутат Николай Сергеевич Валуев?
    05.09.2017 18:59
    0 | 0
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