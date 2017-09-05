Тверской театр юного зрителя приглашает в закулисье

Тверской ТЮЗ проводит по вечерам экскурсии для желающих. Что скрывается за дверью с надписью «Служебный вход»? Чем пахнет за кулисами театра? Зачем нужен театральный карман? Какой цех в ТЮЗе самый большой? Как работает поворотный круг? На эти и другие вопросы даёт ответы экскурсия «Театральное закулисье» (6+).

Вы сможете спуститься в театральный трюм, подняться на колосники и взглянуть на сцену с высоты 12 м. Завершает экскурсию рассказ о том, где хранятся костюмы. Яркий след оставит в вашей памяти фотосессия в головных уборах сказочных персонажей из спектаклей театра. Экскурсия длится 45 минут. Ближайшие пройдут 16 и 17 сентября в 19:30.