На улице Паши Савельевой возобновлено движение транспорта

В Твери возобновилось движение транспорта на улице Паши Савельевой: троллейбусы №3 и №4 вновь ходят по обычному маршруту.

Напомним, на прошлой неделе на улице Паши Савельевой разрушилось асфальтовое покрытие из-за коммунальных сетей. В связи с угрозой дальнейшего повреждения дорожного полотна и для обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение о проведении срочных аварийных работ. На время движение транспорта на данном участке было ограничено, а движение троллейбусов маршрутов №3 и №4 прекращено.

30 августа к ремонту на объекте приступили бригады ООО «Тверь Водоканал». Ремонт проходил под постоянным контролем администрации Твери. 4 сентября ремонтные работы были завершены, ямы засыпаны. В течение 5 сентября МУП «ЖЭК» восстанавливало дорожное покрытие. К 17 часам все работы были завершены, движение транспорта, в том числе троллейбусов, восстановлено в полном объёме.

Управление информации Администрации города Твери.