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На развитие и модернизацию спортшкол Тверской области дополнительно направлено более 18,8. млн рублей

05 Сентября 2017 17:37
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На заседании Правительства Тверской области 5 сентября приняли решение о выделении в текущем году дополнительных средств на содержание и ремонт спортивных школ, а также других объектов спортивной инфраструктуры более чем на 18,8 млн рублей.

В частности, свыше 8,7 млн. рублей будет направлено спортивным школам олимпийского резерва по хоккею и футболу, что позволит увеличить число спортсменов, посещающих занятия, и обеспечить участие молодёжных команд Тверской области в первенстве России «Молодёжная хоккейная лига» и первенстве межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Более 6 млн. рублей заложено на установку в спорткомплексе «Юбилейный» систем видеонаблюдения, противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения, а также ремонт спортзала и административного помещения.

Порядка 3 млн. рублей потребуется на проведение научно-исследовательских и проектных работ перед капитальным ремонтом в здании гребной базы СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, ещё около 840 тыс. рублей — на содержание помещений и прилегающей территории.

Участники заседания обсудили также финансирование работ по строительству в 2018 году новой гребной базы в Твери и реконструкции стадиона «Химик». Всего на эти цели планируется направить более 67,8 млн рублей.

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Метки: спортивные школы дворец спорта юбилейный школа гребли
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