На реконструкцию площади Победы в Твери направят почти 110 млн. рублей

5 сентября на заседании Правительства Тверской области обсуждали реконструкцию площади Победы в Твери. Одним из важнейших этапов работ станет строительство пешеходного моста от храма Михаила Тверского до набережной Степана Разина.

Реконструкцию площади планируется вести в несколько этапов. Первый предполагает облицовку гранитом парапетов и покрытия аллеи площади, ремонт пешеходных мостов комплекса, лестницы к Вечному огню, укрепление берегов, обустройство смотровых площадок, пешеходных дорожек вдоль воды, амфитеатра для отдыха горожан. На эти цели Твери как Городу воинской славы из областного бюджета выделены 51,3 млн рублей. Значительную часть работ планируется выполнить в этом году, полностью завершить их - до 9 мая будущего года.

Вторым этапом станет возведение пешеходного моста от храма в честь памяти Михаила Тверского до набережной Степана Разина. Работы планируется начать в следующем году. На это в областном бюджете предусмотрено 58,5 млн рублей. В настоящее время объект находится на стадии проектирования.