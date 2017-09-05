В Твери возбудили уголовное дело по факту гибели двух водителей в ДТП по вине дорожников

Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, в период с 18 июля по 6 августа 2017 года работники МУП «ЖЭК» в месте просадки асфальта на Волоколамском проспекте выставили ограждения, которые создали препятствие для движения транспортных средств. При этом место ремонтных работ не было обозначено предварительными знаками, таким образом, не были приняты меры к обеспечению безопасности движения, что повлекло возникновение опасной дорожно-транспортной ситуации.

Так, 6 августа, около 4 утра водитель автомобиля «HYUNDAI» двигался по Волоколамскому проспекту в сторону микрорайона «Южный» и врезался в ограждение, после чего машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «BMW». В результате ДТп оба водителя погибли.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают руководство организации, должностных лиц, изымают всю необходимую документацию в МУПе.