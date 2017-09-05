tvernews.ru
05 сентября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери возбудили уголовное дело по факту гибели двух водителей в ДТП по вине дорожников

05 Сентября 2017 17:14
Автор:

Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, в период с 18 июля по 6 августа 2017 года работники МУП «ЖЭК» в месте просадки асфальта на Волоколамском проспекте выставили ограждения, которые создали препятствие для движения транспортных средств. При этом место ремонтных работ не было обозначено предварительными знаками, таким образом, не были приняты меры к обеспечению безопасности движения, что повлекло возникновение опасной дорожно-транспортной ситуации. 

Так, 6 августа, около 4 утра водитель автомобиля «HYUNDAI» двигался по Волоколамскому проспекту в сторону микрорайона «Южный» и врезался в ограждение, после чего машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «BMW». В результате ДТп оба водителя погибли.  

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают руководство организации, должностных лиц, изымают всю необходимую документацию в МУПе.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери дтп с погибшими происшествие на дороге водители погибли муп жэк ограждение на дороге
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Ferapont 
    В 30-50хх годах прошлого века следаки прошлись бы по всей цепочке бездельников: от дЖЭКа до сити-менеджера и гордуры, быстро и оперативно, не откладывая в долгий ящик, приговорив всех этих прохиндеев к конфискации и прекращению безнаказанного существования.
Но.. Слава вЕдру ! У нас самое гуманное правосудие. Ждем после длительной и всесторонней многолетней проверки наказания Васи Пупкина.
    05.09.2017 17:31
    0 | 8

  • fen 15 
    Давно пора, а так нужно определиться тройке претендентов: 1. Заместитель директора некто Жирков, 2. Главный инженер некто Гудочкин и номер 3. Начальник УСДУС некто Лушников. Может быть с арестом или уходом одного или нескольких из них ситуация в Мупе изменится. С заменой директора ничего не изменилось, так как что Криворученко что последний ставленики господина Огонькова. Кстати следователям необходимо проверить работу прежде всего Криворученко, так как этот персонаж нанес ущерб предприятию минимум на сорок миллионов рублей. Сейчас господин Криворученко трудится заместителем директора в Городском саду.
    05.09.2017 18:48
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
82

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
46

Накипело

2017-09-04 22:23
44

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
42

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100