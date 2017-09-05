На 40 миллионов увеличили поддержку сёл в Тверской области

Первый и главный вопрос повестки дня заседания областного правительства – внесение изменений в программу "Сельское хозяйство Тверской области" на ближайшие 5 лет. В этом году финансирование программы составит 2 миллиарда 629 миллионов рублей. Деньги будут направлены не только на развитие сельхозпроизводства, но и газификацию районов, развитие клубов и домов культуры.

В 2018 году область больше чем на 40 миллионов увеличила софинансирование мероприятий по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Это позволит привлечь из федерального бюджета около 325 миллионов рублей. Средства позволят улучшить жилищные условия в селах.

Во вступительном слове губернатор Игорь Руденя констатировал факт, что Тверская область находится на последнем месте в ЦФО по уровню газификации, поэтому использовать эти средства эффективно и с умом – одна из главных задач кабмина. В первую очередь речь идет о газоснабжении северо-востока и юго-запада Тверской области.

С подробным докладом о том, куда будут направлены деньги, выступил министр сельского хозяйства Павел Мигулев.

ЛЬНЯНОЙ КОМПЛЕКС

Одно из основных изменений в программе развития сельского хозяйства – увеличение финансирования отрасли льноводства за счёт федерального бюджета почти на 13,7 млн рублей. Дополнительные средства пойдут и на новое направление поддержки – возмещение затрат за произведённое и реализованное льноволокно – 18,4 млн рублей с учетом региональных денег. Господдержка льняного комплекса региона в целом составит больше 25,6 миллионов рублей. Как отметил Павел Мигулёв, планируемый эффект от такой господдержки – увеличение объёма производства льноволокна с 3,9 тысяч тонн до 4,6.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ НА СЕЛЕ

Повысятся за счет выделения дополнительных средств на их развитие. Средства направлены на реконструкцию здания клуба в Чуприяновке и строительство ДК в деревне Хорошево Ржевского района (той самой, где расположена изба-музей «Калининский фронт. Август 1943 года», в которой в 43-м останавливался Иосиф Сталин).

ГАЗ ПРИДЁТ В ГЛУБИНКУ

Только на газификацию сельской местности в следующем году будут направлены более 200 млн рублей. А уже в 2017-м голубое топливо придет в 35 домов деревни Полянское Славновского сельского поселения Калининского района и в дома на Комсомольской, Советской, Школьной, Черкасова и Пионерской улиц в селе Погорелое Городище Зубцовского района.

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Объем средств областной казны по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на заседании правительства увеличен с 21,6 млн рублей до 61,8 млн рублей на 2018 год. Добавьте к этому 325 федеральных миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий, проживающих в сельской местности граждан, развитие газификации, водоснабжения, учреждений культуры и досуга, сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в селах, грантовую поддержку местных инициатив, а также развитие растениеводства и животноводства.

В частности, в 2018 году в рамках участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» будут выделены гранты на три проекта местных инициатив в Лихославльском районе: созданы зоны отдыха в деревне Стан, благоустроена парковая зона центральной усадьбы в деревне Кава и фестивальная площадка в этнокультурном парке «Мяммино». Размер гранта по условиям участия в программе – не более 60 %, остальные 40% – средства граждан.