Женщина дала свой "Мерседес" знакомому покататься, а потом заявила об угоне

В дежурную часть отдела МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило заявление от 26-летней жительницы Ленинградской области об угоне, принадлежащего ей автомобиля. Ущерб составил 400 тысяч рублей.
Полицейские установили, что владелица автомобиля в 2014 году отдала автомобиль своему знакомому, а когда стали приходить квитанции на оплату штрафа решила заявить в полицию об угоне ее "Мерседеса».
Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Санкции статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области
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