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В Твери в съемной квартире у выходцев Средней Азии нашли 100 свертков с героином

05 Сентября 2017 15:53
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Фоторепортаж

В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери  стали поступать сообщения от жителей  микрорайона Южный, Заволжского и залинейной части Пролетарского районов о людях, которые через тайники распространяют наркотические средства.

В ходе отработки полученной информации в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД  попали двое мужчин – выходцев одной из Среднеазиатских республик.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мужчины, подозреваемые в сбыте наркотиков, были задержаны. При личном досмотре, в присутствии понятых, у одного из задержанных полицейские изъяли 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, у другого - 20 свертков.

По версии следствия, злоумышленники прибыли в областной центр для сбыта наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, полицейские обнаружили и изъяли еще 100 свертков с порошкообразным веществом.

Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин», общим весом более 260  граммов.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотического средства в крупном размере», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Метки: героин распространители наркотиков изъяли героин
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Комментарии (3)

  • peshehod 
    Заставить всё съесть на месте, и делов-то.
    05.09.2017 16:00
    2 | 11

    • TvereZ 
      Плюсую. Один раз покормить их же дурью гораздо экономнее, чем кормить и стеречь до 20 лет.. )))
      05.09.2017 16:04
      2 | 11

  • BARBAdos 
    все эти среднеазиатские нарко-синдикаты промышляют здесь из-за недальновидной миграционной политики. Давно надо было со среднеазиатами, да и с айзерами и грузинами визовый режим вводить. Чтобы каждый доказывал свою нужность РФ прежде чем здесь очутиться, заодно бы базу данных с пальцами на них собрали, ну и денежку подзаработали на визах...

А все эти предложения накормить дилеров их же дурью - дешевые понты, никто естественно так делать не будет, даже на Филиппинах Дутерте такие методы не практикует.
    05.09.2017 17:00
    0 | 5
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