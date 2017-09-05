В Твери в съемной квартире у выходцев Средней Азии нашли 100 свертков с героином

В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери стали поступать сообщения от жителей микрорайона Южный, Заволжского и залинейной части Пролетарского районов о людях, которые через тайники распространяют наркотические средства.

В ходе отработки полученной информации в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД попали двое мужчин – выходцев одной из Среднеазиатских республик.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мужчины, подозреваемые в сбыте наркотиков, были задержаны. При личном досмотре, в присутствии понятых, у одного из задержанных полицейские изъяли 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, у другого - 20 свертков.

По версии следствия, злоумышленники прибыли в областной центр для сбыта наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, полицейские обнаружили и изъяли еще 100 свертков с порошкообразным веществом.

Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин», общим весом более 260 граммов.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотического средства в крупном размере», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.