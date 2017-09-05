tvernews.ru
05 сентября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Сторона обвинения просит «редкинскому стрелку» пожизненный срок

Сторона обвинения просит «редкинскому стрелку» пожизненный срок - ТИА
05 Сентября 2017 15:24
Автор:

Фоторепортаж
Видео

5 сентября в Тверском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу Сергея Егорова, «редкинского стрелка».

На заседание пришли родственники погибших в массовой перестрелке и принесли с собой фотографии умерших. Их они расположили напротив Егорова, но он даже не взглянул.

До начала прений Сергей Егоров снова сказал о том, что признает вину и обратился к родственникам.

- Хочу сказать, что для такой мрази и твари как я прощения нет. Да, я прошу у вас прощение, готов искупить вину кровью. Пути Господни неисповедимы. Хочу обратиться к Президенту, чтобы он возродил смертную казнь.

После этих слов выжившая в той бойне Марина Коныгина разрыдалась и выбежала из зала.

На прениях гособвинитель Наталья Пахомова пояснила, что Сергей Егоров, убивая девять человек, действовал с прямым умыслом. Смягчающих обстоятельств нет, он расстреливал людей из оружия:

- Прошу признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно. Пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные в ИК особого режима.

Слово предоставили и потерпевшим, которые присутствовали в зале суда.

Ольга Высоцкая:

- Я поддерживаю прокурора. У него ни совести, ни чести, ни жалости. Уверена, что, если бы убил бы не наших, так других. То, что мы слышали (его слова в начале заседания) – это издевательство. Он прошел точку невозврата, и если выйдет, то еще убьет. Его только под замком надо держать.

Дмитрий Васильев:

- Поддерживаю гособвинение. Если бы его не остановили, он продолжил бы убивать дальше. Этот человек вошел в раж.

Далее взял слово защитник подсудимого Тимофей Щербаков:

- Егоров не возражает против крайней меры наказания. Прошу учесть суд смягчающие обстоятельства: активной содействие следствию, с самого начала он давал правдивые показания. Прошу учесть, что со стороны потерпевших были аморальные противоправные действия. Согласно проведенным экспертизам, люди были в тяжелой степени опьянения.

Сергей Владимирович ранее к ответственности не привлекался, судимости нет. Он раскаивается, у него была явка с повинной. Сопротивления сотрудникам полиции не оказывал. Думаю, ему надо дать шанс исправиться. У него тяжелая ситуация в жизни, на иждивении престарелая мать.

Слово еще раз взял Егоров:

- Еще раз хочу попросить прощения. Каждому воздастся по заслугам. Я готов понести даже самое суровое наказание.

Высказался Сергей Егоров и в отношении заявленных многомиллионных гражданских исков:

- Возражать бессмысленно. Естественно моральный ущерб им полагается.

Убежавшая из зала Марина Коныгина окончание заседания ждала в коридоре. Девушка сказала, что не верит словам Егорова, он просто посмеялся над ними и не раскаялся ничуть.

Девушка сидела в коридоре с букетом роз. Цветы она подарила потерпевшей Татьяне Рединой, которая в ту роковую ночь потеряла супруга Александра. На почве общего несчастья они сдружились. Не смотря на собственное горе, Татьяна помогала и поддерживала Марину все это время, рассказала Марина Коныгина.

Судебное заседание по делу о массовом убийстве продолжится 12 сентября.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: редкинский стрелок массовое убийство убийство в редкино сергей егоров
Смотрите также:
Комментарии (13)

  • kudimov 
    Тут желания всех сторон почти совпадают: обвинение просит пожизненный срок, обвиняемый просит высшую меру...
    05.09.2017 15:54
    0 | 3

    • TvereZ 
      Пора адвокату переходить к плану Б - и требовать 
 - признания деяния Санитара Дач общественно полезным, 
 - освобождения из-под стражи в зале суда, 
 - возмещения с родственников зачищенных морального ущерба в один олимпиард евро золотом 
и ходатайства о награждении именным пулеметом.
)))
      05.09.2017 16:15
      1 | 5

  • NPC 
    Я так понимаю, что эта чернуха будет теперь каждый день по нескольку раз?
    05.09.2017 15:55
    0 | 7

    • Добрый крот 
      Как заявил один из пользователей ТИА, трансляции подобного рода предоставляют обывателям возможность повысит свою юридическую грамотность.
      Прикрепленные изображения:
      05.09.2017 16:11
      0 | 2

      • NPC 
        Грамотность в чем?
В том что подсудимый во всем признался и пошел по особому порядку? Офигеть повышение грамотности.
        05.09.2017 16:13
        0 | 2

    • TvereZ 
      Не надейтесь. Пресса уже не (тор)та - ни фоток с места происшествия не покажут, ни добытых из-под полы душераздирающих описаний кровавых вкусняшек... Совсем забыты добрые желтые традиции "СпидИнфо" и "СовершенноСекретно"... )))
      05.09.2017 16:12
      0 | 1

      • Добрый крот 
        Вы неправы. Есть ещё газетёнка "Местное время". "Убийца из Редкино мрачно смотрел в зал заседаний. Его взор выражал лишь ненависть и желание убивать, на волосатых руках отчётливо проступали пятна крови, изо рта капала слюна... Казалось, что жёлтые клыки вот-вот перекусят толстые стальные прутья его клетки... Страх и Ужас витали над головами собравшихся...Сама Смерть была адвокатом редкинского зверя..."
        05.09.2017 16:20
        0 | 4

        • TvereZ 
          Афтар, пеши истчо! )))
          05.09.2017 16:32
          0 | 0

          • Добрый крот 
            "Холод и Мрак опустились в зал заседаний...Нежное, трепетное тело юной девушки, потерявшей в кровавой бойне своего возлюбленного, вздрогнуло от ледяного прикосновения Хозяйки Душ...Почудилось, что сам Харон уже зовёт её, младую и не познавшую счастье брака, в последнее путешествие...Мертвенно-бледное лицо судьи сливалось с белоснежным воротником мантии...В звенящей тишине слышалось зловещее завывание ветра за окном...Казалось, что это плачут и требуют отмщения души убиенных..." Примерно так.)
            05.09.2017 16:44
            0 | 1

  • 1234@1234 
    Наталья Пахомова опупела.Как это нет смягчающих обстоятельств!? Он же не маньяк и действовал не из корыстных побуждений! Человек,защищая свою честь и достоинство,просто "накормил" свинцом хамов-алкашей.Думаю любой мужчина,если конечно он себя уважает,поступил точно также.
    05.09.2017 16:22
    0 | 9

    • kudimov 
      Ага, особенно бабка 92-х летняя его обидела. Настоящий мужчина, не побоялся бабку застрелить. Нечего из него героя делать, он психопат и подонок.
      05.09.2017 16:50
      0 | 2

  • Naum 
    Алкашка погубила и зачинщиков конфликта и стрелка. Ни кто не оправдывает Егорова, да он совершил преступление и должен нести ответственность, но как я понимаю, ранее он не был склонен к преступлениям, то есть морально был нормальный человек. Ему наверное сейчас действительно все равно что будет, что у него творится внутри нам не известно.  Если просит высшую меру, значит не хочет жить после случившегося.  Одним словом трагедия для всей той компании.
    05.09.2017 16:54
    0 | 4

  • pessimist 
    "массовой перестрелке" - кого с кем? Из всего ранее изложенного следует что стрелял один человек.
    05.09.2017 18:39
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
82

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
46

Накипело

2017-09-04 22:23
44

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
42

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100