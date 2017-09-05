Сторона обвинения просит «редкинскому стрелку» пожизненный срок

5 сентября в Тверском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу Сергея Егорова, «редкинского стрелка».

На заседание пришли родственники погибших в массовой перестрелке и принесли с собой фотографии умерших. Их они расположили напротив Егорова, но он даже не взглянул.

До начала прений Сергей Егоров снова сказал о том, что признает вину и обратился к родственникам.

- Хочу сказать, что для такой мрази и твари как я прощения нет. Да, я прошу у вас прощение, готов искупить вину кровью. Пути Господни неисповедимы. Хочу обратиться к Президенту, чтобы он возродил смертную казнь.

После этих слов выжившая в той бойне Марина Коныгина разрыдалась и выбежала из зала.

На прениях гособвинитель Наталья Пахомова пояснила, что Сергей Егоров, убивая девять человек, действовал с прямым умыслом. Смягчающих обстоятельств нет, он расстреливал людей из оружия:

- Прошу признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно. Пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные в ИК особого режима.

Слово предоставили и потерпевшим, которые присутствовали в зале суда.

Ольга Высоцкая:

- Я поддерживаю прокурора. У него ни совести, ни чести, ни жалости. Уверена, что, если бы убил бы не наших, так других. То, что мы слышали (его слова в начале заседания) – это издевательство. Он прошел точку невозврата, и если выйдет, то еще убьет. Его только под замком надо держать.

Дмитрий Васильев:

- Поддерживаю гособвинение. Если бы его не остановили, он продолжил бы убивать дальше. Этот человек вошел в раж.

Далее взял слово защитник подсудимого Тимофей Щербаков:

- Егоров не возражает против крайней меры наказания. Прошу учесть суд смягчающие обстоятельства: активной содействие следствию, с самого начала он давал правдивые показания. Прошу учесть, что со стороны потерпевших были аморальные противоправные действия. Согласно проведенным экспертизам, люди были в тяжелой степени опьянения.

Сергей Владимирович ранее к ответственности не привлекался, судимости нет. Он раскаивается, у него была явка с повинной. Сопротивления сотрудникам полиции не оказывал. Думаю, ему надо дать шанс исправиться. У него тяжелая ситуация в жизни, на иждивении престарелая мать.

Слово еще раз взял Егоров:

- Еще раз хочу попросить прощения. Каждому воздастся по заслугам. Я готов понести даже самое суровое наказание.

Высказался Сергей Егоров и в отношении заявленных многомиллионных гражданских исков:

- Возражать бессмысленно. Естественно моральный ущерб им полагается.

Убежавшая из зала Марина Коныгина окончание заседания ждала в коридоре. Девушка сказала, что не верит словам Егорова, он просто посмеялся над ними и не раскаялся ничуть.

Девушка сидела в коридоре с букетом роз. Цветы она подарила потерпевшей Татьяне Рединой, которая в ту роковую ночь потеряла супруга Александра. На почве общего несчастья они сдружились. Не смотря на собственное горе, Татьяна помогала и поддерживала Марину все это время, рассказала Марина Коныгина.

Судебное заседание по делу о массовом убийстве продолжится 12 сентября.