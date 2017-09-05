На видео попал момент столкновения "Hyundai" и мотоцикла

ДТП произошло 2 сентября в районе бывшего кинотеатра "Россия", сообщает Медиагруппа "ТелеКон".

Водитель "Hyundai" при повороте с улицы Свобода на улицу Новая не предоставил преимущества в движении мотоциклисту. Мотоциклист перелетел через автомобиль и приземлился на спину.

Сам момент столкновения попал на кадры видеорегистратора патрульной машины ГИБДД, которая находилась неподалеку от места аварии. Инспекторы оказали помощь пострадавшему. Он был доставлен в Конаковскую ЦРБ.

Фото: Посдлушано Конаково